Стала известна самая безопасная модель Toyota

Раньше машины ездили без ремней безопасности, но сейчас безопасность является приоритетом для большинства автопроизводителей. Недавно одна из крупнейших организаций, отвечающих за проверку этого показателя в автомобилях (IIHS), ужесточила свои стандарты, что затруднило для автомобилей большинства автопроизводителей прохождение краш-тестов. А со стороны Toyota испытание покорилось пока лишь одной модели.

Самая высокая оценка с точки зрения безопасности экспертами IIHS была присуждена гибриду Toyota Prius. Машине достался рейтинг Top Safety Pick+, который говорит о том, что автомобиль является образцовым с точки зрения защиты водителя, пассажиров и пешеходов.

Напомним IIHS оценивает транспортные средства на основе фронтального краш-теста с 40-процентным перекрытием, а также наличия или отсутствия систем активной безопасности. Машина проходит через четыре симуляции столкновений, а также испытание на обнаружение пешеходов в дневное и ночное время.

В проведенном недавно тесте Toyota Prius 2024 года получила хорошую оценку практически в каждом из проверяемых параметров, за что заручился похвалой от представителей IIHS.

Но «Тойота» не единственный бренд, автомобиль которого обладает рейтингом Top Safety Pick+. Среди других победителей в испытаниях на безопасность значатся: Subaru Ascent, Ford Explorer и Tesla Model Y.