Раскрыты недорогие автомобили, которые точно не сломаются даже после 150 тысяч км пробега

В современном мире большинство автомобилей созданы таким образом, чтобы начинать ломаться сразу после того, как на них закончится гарантия (в среднем спустя 3 года или 150 тысяч километров пробега). Причем разницы в том, покупается бюджетная или роскошная модель практически нет.

Издание «Go Banking Rates» через портал «Finance.Yahoo» назвало пять недорогих машин, которые будут работать без поломок даже спустя 150 тысяч километров пробега.

Nissan Versa

Один из самых дешевых автомобилей в гамме Nissan, который по цене опережает даже малолитражка Mirage. У машины есть немало минусов, включая недостаточно мощный мотор и дешевый пластиковый салон, но есть и плюсы.

К примеру, как пишут авторы этого рейтинга, она неплохо управляется, расходует мало бензина и, самое главное, является надежной. Подсчитано, что при надлежащем уходе Versa прослужит без поломок более 320 тысяч километров.

Kia Rio

Бюджетник, хорошо известный на российском рынке. Машину называют очень экономичной, а также рассчитанной на долгий срок службы. Издания «J.D.Power» и «Repair Pal» оценивают Rio очень высоко с точки зрения надежности и утверждают, что автомобиль способен проезжать без серьезных неисправностей 400 тысяч километров.

Hyundai Venue

Недорогой кроссовер, который с прошлого года активно ввозят в Россию по параллельному импорту в качестве альтернативы Hyundai Creta, созданный для того, чтобы быть не только доступным, а еще и очень крепким.

«Заокеанские» эксперты отмечают, что при правильном техническом обслуживании машина будет служить верой и правдой более 320 тысяч километров.

Toyota Corolla

Легендарная модель Toyota, ставшая самым продаваемым автомобилем в 1997 году и с тех пор так и не отдавшая свое первое место ни одному конкуренту. Причина, по которой покупатели во всем мире продолжают платить за этот автомобиль деньги, заключается в его надежности, оцененной в 4,5-балла из 5 возможных.

Заявлено, что это один из редких автомобилей в современном мире, который не создает проблем своему владельцу даже при шестизначных показателях пробега, а его средний срок жизни составляет под 500 тысяч километров.

Tesla Model 3

Одна из основных причин, по которой автомобили Tesla почти не дешевеют на вторичном рынке даже спустя несколько лет эксплуатации, кроется в их диапазоне пробега. Издание «EnergySage» пишет, что большинство электрокаров американской корпорации прослужат более 800 тысяч километров. И бюджетник Tesla 3 здесь не исключение.