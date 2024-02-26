Новое поколение Toyota GR86 хотят превратить в седан: как он может выглядеть 

Согласно инсайдерской информации, опубликованной японским изданием «Best Car», следующее поколение популярного заднеприводного купе Toyota GR86 может пополниться новыми типами кузова. В их число могут войти такие варианты как 4-дверное купе, универсал и даже седан.

Основываясь на этих сведениях независимый дизайнер из издания «Top Gear Philippines» Эндрю Герреро решил представить, как мог бы выглядеть свежий GR86, когда он получит 4-дверную версию.

Автор изображений постарался сохранить машине длинный покатый капот, который имеет актуальный GR86, а также соблюсти правильный баланс агрессивности без жертв в функциональности 4-дверного седана.

Плавная линия крыши фастбэка позволила сохранить машине дух спортивности, но не отнимать слишком много места над головой пассажиров заднего ряда.

Кроме того, получившемуся автомобилю досталась радиаторная решетка в стиле GR, окруженная узкими вертикальными отверстиями для поступления воздуха, а также выступающие колесные арки, подчеркивающие широкие колеи машины.

Боковые зеркала заднего вида остались прежней формы и конструкции и по-прежнему устанавливаются на двери, а сзади видны горизонтальные фонари, объединенные светодиодной полосой. Завершает преображение GR86 из купе в 4-дверный седан небольшой диффузор, по бокам которого установлены выхлопные наконечники.

Насколько велика может быть такая машина? По словам художника он ориентировался на габариты 4,5-метра в длину, 1,8-метра в ширину и 1,4-метра в высоту, а также на размер колесной базы в 2,7-метра.

Сохранит ли следующий GR86 свой безнаддувный 2,4-литровый оппозитный двигатель производства Subaru, либо же получит 1,6-литровый турбомотор Toyota пока неизвестно. Подтвержденные подробности о новом поколении GR86, а также о ее кузовных версиях и технической стороне машины появятся не раньше 2025 года, когда состоится ее премьера.