Выбор владельцев: названы самые безотказные автомобили этого года

Аналитическое агентство Consumer Reports каждый год изучает результаты тысяч опросов автовладельцев с целью найти самые надежные автомобили, а также предсказать, какие модели окажутся самыми безотказными в будущем году.

Новый рейтинг этого издания включил автомобили с самой высокой прогнозируемой надежностью, оценки за которую выставлялись по итогам голосования владельцев. В итоге была сформирована пятерка, в которой главенствующая роль пришлась на автомобили японской марки Toyota, занявшей четыре места из пяти.

Первая строчка в рейтинге самых безотказных автомобилей в 2024 году досталась внедорожнику Toyota 4Runner. Владельцы хвалят его не только за надежность, но и за выдающиеся качества при езде по грязи или снегу.

Серебро оказалось за Toyota Camry Hybrid. Помимо отсутствия технических проблем такие машины выделяются отличной топливной экономичностью, а также обеспечивают комфортную и предсказуемую езду.

Замкнула тройку еще одна Toyota Camry, но на этот раз ее вариант с двигателем внутреннего сгорания. Он не менее надежен, чем гибрид, но уступает тому в расходе топлива.

Четвертым в рейтинге стал кроссовер Toyota RAV4 в варианте Prime (подключаемый гибрид), позволяющий заряжать машину от розетки и проезжать исключительно на электротяге до 70 километров.

Единственным представителем «не Тойоты» в хит-параде надежности неожиданным образом оказался немецкий кроссовер BMW X5, умеющий не только не ломаться, но еще и быть плавным и сбалансированным с точки зрения управляемости, а также обладающий отличной шумоизоляцией.