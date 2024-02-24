Названы шесть автомобилей, которые исчезнут в 2025 году

Несмотря на то, что большинство автопроизводителей старается расширять свой модельный ряд, нередко в угоду этому им приходится отправлять под списание непопулярные или неактуальные машины.

Французский офис журнала «Motor1» выяснил, какие автомобили не доживут до конца 2025 года. Их оказалось сразу шесть.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Потери Alfa Romeo – это всегда трагедия, но как насчет исчезновения моделей Quadrifoglio… Итальянская компания прекратит выпуск Giulia Quadrifoglio после 2024 года, но, если верить слухам, вернет машину в строй в ближайшие годы в виде электромобиля или «гибрида».

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Кроссовер Stelvio Quadrifoglio не дождался 2025 года и уже снят с производства. И возрождать его с нынешним 505-сильным мотором никто не будет, ведь итальянский бренд все дальше отходит от двигателей внутреннего сгорания в пользу моделей с батарейным питанием.

Chevrolet Camaro

В прошлом году Chevrolet «убил» 4-цилиндровый Camaro, а в 2025 году уйдут в закат все его версии. Последняя модель шестого поколения «Камаро» появилась в декабре 2023 года и будет продаваться до тех пор, пока не будут реализованы все выпущенные автомобили.

Ford Escape

Кроссовер, который сейчас предлагается только в США, разошелся в прошлом году тиражом в 140 тысяч экземпляров, но даже этих результатов оказалось недостаточно. Компактный «паркетник» продержится до конца 2024-го, но в следующем году его уже не будет.

Maserati Ghibli

Проведя на рынке более 10 лет, роскошный седан снимут с конвейера в 2025 году, но он вряд ли исчезнет навсегда. Итальянский автопроизводитель движется в сторону электрификации и, вероятно, вскоре даст имя Ghibli электрокару или гибридной машине.

Mini Clubman

Новая и улучшенная линейка автопроизводителя Mini больше не будет включать в себя большой Clubman, который, по мнению руководства компании, искажает философию бренда.

Технически машины еще предлагаются на некоторых рынках, но в единичных экземплярах. Как только их распродадут, модель прекратит свое существование.