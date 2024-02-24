Раскрыты лучшие названия автомобильных двигателей за всю историю

Форум Reddit нередко становится источником инсайдерской информации из автомира, но порой на нем проводят не менее интересные опросы. Одним из недавних голосований стал выбор лучших названий автомобильных двигателей за всю историю.

Претендентов было очень много, но в итоге ТОП-5 заняли исключительно представители местного (американского) автопрома.

Terminator

«Терминатор» был ответом Ford на негативную реакцию со стороны владельцев его предшественника – безнаддувного 4,6-литрового V8. Несмотря на это, новая версия получилась еще хуже, оказавшись менее мощной (около 285 л.с.), что сказалось на характеристиках машин, которые ее получили. Один из них – SVT Cobra Mustang.

Voodoo

Еще один мотор «Форд», но на этот раз 5,2-литровый атмосферный V8. «Вуду» был собран вручную для моделей Shelby GT350 и GT350R во времена четвертого поколения Mustang. Самой выдающейся его особенностью является плоский коленчатый вал. Такая конструкция придавала двигателю необычное звучание.

Iron Duke («Железный герцог»)

2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель Pontiac с солидным именем «Железный герцог» устанавливался в более чем 30 моделей General Motors с начала 70-х. Мощность мотора составляла менее 90 лошадиных сил.

Впоследствии силовой агрегат был переработан, но всякий раз страдал от нехватки производительности. В итоге двигатель сняли с производства до начала 90-х.

Blackwing («Чернокрыл»)

4,2-литровый мотор Cadillac, представляющий собой V8 с двойным «наддувом». Появившись в 2019 году он отправился под капот модели CT6, где в версии Platinum выдавал 500 лошадиных сил. Но вскоре после дебюта «Чернокрыл» был снят с производства из-за финансовых проблем, с которыми столкнулся General Motors.

Hellefant («Хеллефант»)

Современный двигатель V8 от Mopar Performance, название которого происходит от известного Hellcat Dodge.

6,2-литровый мотор, обладающий турбонаддувом, легко выдает 1000 лошадиных сил. Его первая партия из 100 штук была распродана в 2019 году всего за два дня и устанавливалась во все, что только возможно – от Dodge Charger 1968 года выпуска до Demon.

Другие лучшие названия двигателей:

Northstar («Полярная звезда») – 4,6-литровый V8 от General Motors (1993-2011);

Quad 4 («Четвертная четверка») – еще один мотор GM. Выпускавшийся с 1987 по 2002 год и обладавший глуповато звучащей избыточностью;

Megatron – 4-цилиндровый мотор BMW M12/13 F1 (1987 и 1988 годы);

Merlin – двигатель самолета Rolls Royce времен Второй мировой войны.

Кроме них в итоговый список лучших вошли названия моторов: Hurricane, Barra, TigerShark, Wankel, Vortec и Skyactiv.