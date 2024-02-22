Японский дизайнер показал, как будет выглядеть Mitsubishi Pajero 5 поколения

Начало 2024 года ознаменовалось для фанатов внедорожников Mitsubishi Pajero радостными известиями, поступившими из Японии. Выяснилось, что в руководстве компании ведут дискуссии о том, чтобы возродить имя «Паджеро».

Спустя через несколько недель инсайдеры подтвердили, что проекту дали «зеленый свет», а это значит, что новому Pajero быть. Как может выглядеть будущая генерация знаменитого внедорожника решили показать на новых рендерах дизайнеры из «Страны восходящего солнца».

Свежие слухи говорят о том, что в Mitsubishi собираются позиционировать пятое поколение Pajero не совсем, как его предшественника, а как автомобиль гораздо более высокого класса, и постараются сделать его чем-то вроде японского аналога Range Rover.

Используя крупицы информации местный художник, работающий на журнал «BestCarWeb», нарисовал рендер совершенно нового Pajero, на котором машине достался брутальный внешний облик с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями, вписанными в сложные по форме блоки оптики, но похожие на фары четвертой генерации этой модели.

Между ними располагается черная радиаторная решетка с крупными прорезями, по середине которой красуется логотип Mitsubishi с красным обрамлением.

Одной из главных отсылок к оригинальному Pajero в автомобиле, показанном на рендере, является его двухцветная окраска кузова. Но в остальном это будет совершенно другая машина.

В качестве платформы для свежего «Паджеро», по слухам, выбрали архитектуру кроссовера Outlander PHEV, что гарантирует автомобилю наличие под капотом гибридной системы, характеристики которой пока не названы.

Официальный дебют возрожденного внедорожника Mitsubishi запланирован на 2027-й год.