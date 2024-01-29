Легендарный Mitsubishi Pajero возвращается: первые подробности и изображения будущего «японского Range Rover»

Автомобиль Mitsubishi, носящий звание поистине культового за свои качества, демонстрируемые на бездорожье, а также впечатляющую надежность, готовится к тому, чтобы вернуться в строй. И это уже совсем не слухи, которые с различной регулярностью ходят с 2019 года.

Издание «BestCarWeb» из Японии утверждает, что окончательное решение о возрождении Mitsubishi Pajero принято и машина уже находится в разработке. Более того, автомобильные художники из этого издания представили, как внедорожник может выглядеть.

Инсайдеры утверждают, что первоначальная задумка взять за основу машины новое поколение пикапа Triton отошла на второй план.

Вместо этого в Mitsubishi решили позиционировать современный Pajero как «японский Range Rover», превратив утилитарник в роскошный внедорожник, способный плавно ездить как по асфальтовым дорогам, так и по ухабам.

Для того, чтобы реализовать свою задумку, в качестве платформы для автомобиля будет взята совсем не тележка Triton, о которой много говорилось ранее, а архитектура кроссовера Outlander PHEV нового поколения.

Длина готового автомобиля должна составить 4,9-метра, ширина – 1,9-метра, а высота около 1,8-метра.

Учитывая, что для нового Pajero задействуют платформу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (CMF-C/D), в качестве двигателя внедорожник может получить полноценную гибридную силовую установку, работающую на базе 2,4-литрового турбомотора.

Официальный дебют возрожденного Mitsubishi Pajero запланирован на 2027 год.