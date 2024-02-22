Раскрыты автомобильные марки, выпускающих машины с самыми НЕнадежными двигателями 

Двигатель считается самой дорогой деталью любого автомобиля, так что его удачная или неудачная конструкция напрямую связана со стоимостью владения машиной.

Оценить насколько проблемными являются моторы всех марок решили журналисты издания «Finance.Yahoo», взяв за основу исследование авторитетного аналитического агентства «Consumer Reports». В итоге у них получилась десятка автомобильных брендов с самыми низкими рейтингами с точки зрения надежности двигателей.

10 место: Jeep

Американская марка, два внедорожника которой (Wrangler и Grand Cherokee 2024 года) считаются одними из худших с точки зрения безотказности силовых агрегатов. В случае с «Рэнглером» оценка составляет всего 27 баллов из 100, а «Гранд Чероки» и вовсе 26 баллов из 100.

9 место: Volvo

Подключаемый гибрид Volvo XC60 2024 заработал в недавнем рейтинге надежности всего 21 балл из 100. Помимо двигателя в нем ломались аккумулятор, система зарядки, климат-контроль и электрика.

8 место: Volkswagen

Оценка надежности VW Taos в недавнем исследовании «CR» составила только 47 баллов, что расположило его на восьмой строчке из 13 в своем сегменте. В дополнение к проблемам с мотором владельцам этого «паркетника» надоедают неисправности электрики и даже тормозов.

7 место: Land Rover

Мрачный рейтинг марки в категории надежности (30 баллов) во многом связан с не самой удачной оценкой модели Range Rover. Если с ее двигателем что-то пойдет не так (что очень вероятно), то владельцу внедорожника придется раскошелиться на дорогой ремонт.

6 место: Jaguar

Бренд, известный тем, что имеет большие проблемы с надежностью своих автомобилей. Но хуже всего дела обстоят с его моделью F-Pace, у которой немало проблем как с двигателем, так и электронными компонентами.

5 место: Chrysler

Когда дело доходит до надежности, Chrysler входит в список автомобильных компаний, у которых с ней все совсем не хорошо. Один из примеров – Chrysler Pacifica Hybrid с рейтингом всего в 14 баллов из 100 и серьезными неисправностями электрической батареи и электромотора.

4 место: Mercedes-Benz

Покупая подержанный автомобиль стоит помнить, что по надежности в 2023 году Mercedes-Benz занял только 29 место. И связано это было как с небольшими техническими проблемами с его машинами, так и с серьезными неисправностями, касающимися двигателей.

3 место: Ford

Надежность автомобилей Ford на протяжении многих лет была неоднородной, но все стало совсем плохо, когда в продажу вышел новый F-150 Lighting, заработавший всего 2 балла из 5 из-за проблем с электромотором и системой зарядки. Впрочем, ввиду отсутствия у электрического пикапа конкурентов «Форд» это пока явно не беспокоит.

2 место: Maserati

Итальянский бренд, выпускающий роскошные спортивные автомобили. Вот только с надежностью у них явные проблемы. Мало того, что их двигатели смехотворно дороги в ремонте, так еще и склонны создавать бесконечные проблемы даже в случае с абсолютно новыми машинами.

1 место: Audi

Надежные двигатели – это не про Audi. По крайней мере так считают авторы этого рейтинга, назвавшие автомобили ингольштадтского бренда самыми неудачными с точки зрения безотказности моторов. Машины ругают как за неисправности силовых агрегатов, так и навесного оборудования, но хвалят за комфорт, управляемость и производительность.