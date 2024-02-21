Эти марки делают самые безотказные автомобили (плюс бонус)

Большинство покупателей выбирая машину той или иной марки изучают информацию о том, насколько надежна ее продукция. Это позволяет снизить затраты при эксплуатации автомобиля на техническое обслуживание и ремонт в течение эксплуатации, которые часто «плюсуются» к обязательным расходам на топливо, страховку и налоги.

Испанская Организация по защите прав потребителей (OCU) подготовила рейтинг, в котором продемонстрировала, машины каких марок меньше остальных страдают от поломок, распределив их по показателю надежности. Чем ниже оказывалась оценка бренда, тем меньше ему доверяют покупатели с точки зрения безотказности.

Средний индекс надежности по подсчетам OCU в 2024 году составляет 80,2 балла. Но десятка лучших обладает гораздо более высоким баллом.

Самые надежные марки по версии OCU:

1 место: Lexus (95 баллов);

2 место: Subaru (93 балла);

3 место: Toyota (91 балл);

4 место: Mitsubishi (89 баллов);

5 место: Kia (89 баллов);

6 место: Suzuki (89 баллов);

7 место: Hyundai (87 баллов);

8 место: Honda (87 баллов);

9 место: Mazda (85 баллов);

10 место: Seat (85 баллов).

Вместе с тем, испанский орган, защищающий права потребителей, назвал и десятку марок, которые обладают самыми проблемными машинами. Худшим брендом оказалась американская компания, выпускающая электромобили.

Самые ненадежные марки по версии OCU:

1 место: 60 баллов;

2 место: Alfa Romeo (64 балла);

3 место: Land Rover (64 балла);

4 место: Jaguar (68 баллов);

5 место: Chevrolet (68 баллов);

6 место: Lancia (68 баллов);

7 место: Jeep (72 балла);

8 место: Fiat (76 баллов);

9 место: Opel (76 баллов);

10 место: Porsche (76 баллов).