Новейший Nissan GT-R (R36) показан на первых изображениях

Компания Nissan работает над преемником легендарной модели GT-R R35, дебютировавшим в 2007-м году. Несмотря на то, что японцы отрицают эту информацию, факты говорят об обратном. Один из них – представленный прошлой осенью концепт Hyper Force, который некоторыми своими чертами напоминает GT-R и, по мнению журналистов, является его потенциальным предвестником.

Как может выглядеть новая генерация Nissan GT-R показали автомобильные художники из «BestCarWeb».

В основе рендеров модели R36 лежит прототип шоу-кар Hyper Force. От него серийная машина отличается другой оптикой с собственной «начинкой», наличием настоящих, а не бутафорских активных аэродинамических элементов, вроде закрылок на бампере и крыльях, а также крупного спойлера на крышке багажника и продвинутого диффузора.

При этом одной из главных отсылок в дизайне GT-R R36 к предшественнику должны стать четыре круглых фонаря.

Технических сходств между моделями не ожидается, ведь новое поколение «ГТ-Р» собираются сделать полностью электрическим. Ходят слухи, что суперкару достанутся твердотельные аккумуляторы, а мощность его электромоторов превысит отметку в 1360 лошадиных сил.

Несмотря на, казалось бы, скорый дебют электромобиля, его презентации придется ждать еще почти 4 года. Официальная премьера возрожденного Nissan GT-R запланирована на 2028-й.