Названы лучшие машины до 1,8 миллиона рублей, которым почти не нужен ремонт

Надежность – один из главных факторов для многих покупателей при выборе как новых, так и подержанных автомобилей. Причем с последними это качество является гораздо важнее.

Блогеры с YouTube-канала «Ideal Cars» проанализировали свежий отчет американского издания «Consumer Reports», в котором оказались собраны 24 самых надежных машины в 2024 году, и выбрали из них восьмерку на вторичном рынке с ценой до 20 тысяч долларов или примерно 1,8 миллиона рублей. Утверждается, что все они заслуживают того, чтобы вложить в них деньги.

Открыл TОП-8 седан Mazda 3 2019 года выпуска. Машину назвали одной из лучших в сегменте компакт-каров, похвалив за сочетание роскоши и спортивности, а также исключительную устойчивость на дороге.

Следом за ней расположился Lexus GS 2015 года выпуска. Седан, мощность которого способна переваливать за отметку в 300 лошадиных сил, по мнению авторов этого рейтинга является идеальным с точки зрения соотношения спортивность/комфорт.

Отдельных оваций удостоился родстер Mazda MX-5 Miata 2016-2017 годов выпуска. В плюсы этой модели включили удовольствие от вождения и идеальную форму для поездок по живописным местам.

Не осталась в стороне и Toyota Tacoma 2015 года выпуска, которая способна похвастать не только неубиваемым мотором V6, но и впечатляющими характеристиками на бездорожье.

Идеальной машиной для ежедневных поездок, по ходу которых можно забыть о поломках, оказался назван седан Honda Accord 2017, автомобилем с отличным комфортом и высокой топливной экономичностью стала Toyota Corolla этого же года выпуска.

Замкнули восьмерку Honda Fit 2020 года, по мнению «заокеанских» блогеров обладающий максимальной практичностью, отличной экономичностью и универсальным пространством внутри, а также Acura TLX 2016 года, выделяющийся элегантным внешним видом, премиальным салоном, полным приводом и мотором мощностью до 290 лошадиных сил.