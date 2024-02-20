Китайский плагиат автомобилей возвращается: раскрыты самые последние его новинки

В начале 2000-х время китайские автомобильные бренды были известны тем, что с невысокой степенью удачности выпускали собственные копии популярных европейских, японских и американских моделей. С тех пор многое изменилось, причем настолько, что «Поднебесная» стала государством с передовой автомобильной промышленностью.

Но остающиеся лазейки в местных законах в области авторского права по-прежнему позволяют некоторым компаниям копировать знаменитые зарубежные модели.

Как пишет «Periodismodelmotor», недавно в Китае появился бренд Mecides, который выпускает многочисленные копии электрических кроссоверов и внедорожников, являющиеся карикатурами на известные модели.

Клоны Bugatti, Porsche, Aston Martin и Maserati

Самая большая группа машин Mecides состоит из копий роскошных внедорожников, основанных на Bugatti 16C Galibier Concept. Кроме них компания заимствует дизайн Porsche Cayenne и Aston Martin DBX.

Все копии максимально компактны – от 3 до 3,8-метра в длину, а также оснащены электромоторами от 14 до 27 лошадиных сил и батареями емкостью 26 кВт/ч.

Клоны Ford и Mercedes

Еще одной категорией в линейке Mecides является сегмент внедорожников. К примеру, недавно компания представила плагиат на Ford Bronco, который похож на оригинал только спереди, а сбоку выглядит максимально несуразно со своими компактным кузовом и малюсенькими колесами.

Чуть лучше у Mecides удалось скопировать Mercedes G-Class, особенно сзади, где машина вполне может сойти за настоящий Suzuki Jimny.

Клоны Mini, VW и Smart

Замыкает список моделей китайского автопроизводителя, которому максимально все равно на авторские права, сразу три реплики: Mini Countryman John Cooper Works, Volkswagen ID.4 и Smart #1.

Все они не только внешне похожи на «исходники», но еще и как оригиналы являются электрическими.