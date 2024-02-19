Названы 3 кроссовера, которые надежнее, чем Toyota RAV4

Toyota обладает репутацией компании, выпускающей прочные и долговечные автомобили, так что когда речь заходит о надежности, первое, что многим приходит в голову, это ее машины.

Но даже самые, казалось бы, «неубиваемые» модели «Тойоты» порой могут уступать соперникам в этом показателе, что доказало недавнее исследование «iSeeCars».

Согласно результатам подсчета технических проблем, проведенного аналитиками, в 2024 году Honda CR-V, Subaru Outback и Subaru Forester являются надежнее, чем Toyota RAV4.

В списке самых безотказных компактных SUV в этом году лучшим стал Honda CR-V (9 баллов из 10). Subaru Outback расположился на второй строчке с оценкой в 8,8 баллов из 10, тогда как Forester оказался на третьей позиции, заработав 8,6-балла.

Что касается их прямого конкурента в лице Toyota RAV4, то ему в ТОП-е надежности досталось только четвертое место, а полученный балл составил всего 8,4 из 10.

Напомним, вся тройка SUV, опередивших самый популярный кроссовер Toyota с точки зрения беспроблемной эксплуатации, сейчас продается в России (параллельно импортированные машины).

За новые Honda CR-V 2024 года выпуска просят от 3,3 до 6,6 миллиона рублей. Subaru Outback оценен у нас от 5,8 до 6,3 миллиона рублей, а Subaru Forester стоит от 4,2 до 5,6 миллиона рублей в зависимости от версии.