Раскрыт список новых автомобилей, которые прослужат дольше остальных: Toyota и Honda «рулят»

Пока некоторые, у кого есть такая возможность, меняют новые машины как перчатки, другие стремятся приобретать автомобили с планами проездить на них как можно дольше. Какие модели способны похвастать чудесами выносливости в 2024 году раскрыли аналитики американского издания «Consumer Reports».
В своем исследовании они опирались на статистическую информацию о поломках всех представленных на заокеанском рынке автомобилей. Те машины, которые обладали наименьшим количеством технических проблем, вошли в 12 лучших. По подсчетам экспертов, они с большой долей вероятности сумеют преодолеть пробег в 320 тысяч километров без крупных неисправностей.
В итоге почти весь ТОП-12 оказался оккупирован японскими моделями, а если быть точнее продукцией двух брендов – Toyota и Honda. Единственным исключением оказался расположившийся на девятом месте местный пикап компании Ford.
Самые надежные новые автомобили по версии Consumer Reports в 2024 году:
1 место – Toyota Camry;
2 место – Toyota Prius;
3 место – Honda Accord;
4 место – Honda CR-V;
5 место – Toyota Tacoma;
6 место – Toyota Tundra;
7 место – Toyota Corolla;
8 место – Honda Odyssey;
9 место – Ford F-150;
10 место – Toyota 4Runner;
11 место – Toyota Highlander;
12 место – Honda Civic.
Подводя итоги рейтинга специалисты «CR» отмечают, что весь этот список, состоящий из 12 моделей, является очень надежным как с точки зрения новых, так и подержанных машин.
Но при выборе таких автомобилей на вторичном рынке отдельные годы их выпуска могут иметь как свои плюсы, так и минусы, а также нюансы, связанные с предыдущей историей эксплуатации. Всё это значит, что они требуют более пристального внимания при покупке.