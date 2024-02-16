Раскрыт список новых автомобилей, которые прослужат дольше остальных: Toyota и Honda «рулят»

Пока некоторые, у кого есть такая возможность, меняют новые машины как перчатки, другие стремятся приобретать автомобили с планами проездить на них как можно дольше. Какие модели способны похвастать чудесами выносливости в 2024 году раскрыли аналитики американского издания «Consumer Reports».

В своем исследовании они опирались на статистическую информацию о поломках всех представленных на заокеанском рынке автомобилей. Те машины, которые обладали наименьшим количеством технических проблем, вошли в 12 лучших. По подсчетам экспертов, они с большой долей вероятности сумеют преодолеть пробег в 320 тысяч километров без крупных неисправностей.

В итоге почти весь ТОП-12 оказался оккупирован японскими моделями, а если быть точнее продукцией двух брендов – Toyota и Honda. Единственным исключением оказался расположившийся на девятом месте местный пикап компании Ford.

Самые надежные новые автомобили по версии Consumer Reports в 2024 году:

1 место – Toyota Camry;

2 место – Toyota Prius;

3 место – Honda Accord;

4 место – Honda CR-V;

5 место – Toyota Tacoma;

6 место – Toyota Tundra;

7 место – Toyota Corolla;

8 место – Honda Odyssey;

9 место – Ford F-150;

10 место – Toyota 4Runner;

11 место – Toyota Highlander;

12 место – Honda Civic.

Подводя итоги рейтинга специалисты «CR» отмечают, что весь этот список, состоящий из 12 моделей, является очень надежным как с точки зрения новых, так и подержанных машин.

Но при выборе таких автомобилей на вторичном рынке отдельные годы их выпуска могут иметь как свои плюсы, так и минусы, а также нюансы, связанные с предыдущей историей эксплуатации. Всё это значит, что они требуют более пристального внимания при покупке.