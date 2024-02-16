9 кроссоверов и внедорожников без крыши, о которых вы могли не знать

Когда речь заходит о кабриолетах, первое, что приходит на ум, это спортивный автомобиль, на котором можно проехаться с ветерком по извилистому асфальтовому серпантину. Но, как известно, люди любят все странное и необычное, поэтому существует казалось бы несочетаемое сочетание в виде кроссоверов и внедорожников с открытым верхом.

Девять таких машин раскрыли журналисты испаноязычного издания «Periodismodelmotor». Большинство моделей из этого списка вряд ли окажутся у российской аудитории на слуху.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Рискованная ставка немецкого бренда на машину, которую вряд ли можно считать чем-то удобным как с точки зрения кабриолетов, так и кроссоверов. Тем не менее, она существует и обладает тремя дверями, четырьмя сидениями, мягким открывающимся верхом и может похвастать оригинальной эстетикой.

Nissan Murano CrossCabriolet

Машина, появившаяся в 2011 году, застала многих врасплох своей необычностью. Но изначально казавшаяся удачной руководству марки концепция не прижилась в глазах покупателей. И на то были причины – кузов странных пропорций, слишком мощный бензиновый двигатель и минимальная практичность.

В итоге кабририолет-версию Murano сняли с конвейера спустя 4 года с начала производства.

Land Rover Range Rover Evoque Convertible

Первый кабриолет в семействе Range Rover, который несмотря на свою спорную философию имел относительный успех. Причем такой ,что машина до сих пор остается в продаже. Ее покупают те, для кого практичность не имеет никакого значения.

Hyundai Santa Fe Cabrio

Мало кто знает, но у популярного в России кроссовера Hyundai Santa Fe существует версия без крыши. Разумеется, это не массовые кабриолеты, а единичный экземпляр, созданный австралийским подразделением корейского бренда. Уникальной «фишкой» этой модели является наличие в ней семи посадочных мест, как и в оригинальном кроссовере.

Jeep Wrangler

Внедорожник, который можно купить как в версии с хардтопом, так и с брезентовым полотном. Последнее можно разобрать и получить вариант с открытым верхом. Причем неважно, речь идет о 3-дверном или 5-дверном внедорожнике.

Land Rover Defender

Одна из величайших икон мира бездорожья, как и «Рэнглер», продавалась в версии с откидным верхом. Это был вариант с брезентовой крышей, которую можно было заказать за отдельную плату.

Unimog 411

Больше подходящий под звание грузовика, нежели внедорожника, был построен в начале 60-х и комплектовался 30-сильным двигателем Mercedes. В данном списке это, пожалуй, один из самых проходимых автомобилей, даже если сравнивать его с Jeep Wrangler или Land Rover Defender.

Toyota Crown Cabrio

Уникальное творение Toyota, выполненное в единственном экземпляре на базе нового кросс-седана Crown. Добиться необычного и причудливого дизайна инженерам японской марки удалось, просто срезав ему крышу и упаковав мягкий верх в багажник.

Автомобиль планируют задействовать для официальных мероприятий для перевозки спортсменов ассоциации сумо.

Toyota Century Cabriolet

Аналогичная разработка «Тойоты», что и в случае с Crown, но уже в сегменте ультра-роскошных автомобилей, коем является ее новый внедорожник Century. Машина лишена крыши и оснащена высоким задним диваном, однако продаваться в таком виде точно не будет.