Китайский BYD случайно прорекламировал на Евро-2024 немецкий магазин игрушек для взрослых

Чемпионат Европы по футболу преподнес неожиданный сюрприз владельцам одного из магазинов игрушек для взрослых в Германии. На их официальный сайт хлынул поток посетителей. И все благодаря тому, что их случайным образом прорекламировал китайский автопроизводитель BYD Auto, являющийся одним из главных спонсоров Евро-2024.

Название BYD в случае с автомобильной компанией из «Поднебесной» расшифровывается как «Bild Your Dream» или «Построй свою мечту», однако в Германии под этим брендом существует секс-шоп. И его аббревиатура расшифровывается совершенно иначе – «Buy Your Dildo».

В итоге все посетители, заходящие на сайт BYD в немецкой доменной зоне .de (у автопроизводителя домен зарегистрирован только в зоне .com), попадают не на официальный портал китайской автомобильной компании, а в магазин игрушек для взрослых.

Что интересно, резкий рост посещаемости не сильно обрадовал администрацию немецкого секс-шопа. Она столкнулась с большой нагрузкой на сайт и потоком уточняющих вопросов про машины, обработать которые сотрудникам оказалось непросто.

Чтобы отгородиться от навязчивой рекламы, которую магазин игрушек для взрослых не заказывал, ему пришлось вывесить на сайте баннер, что веб-страница китайского автопроизводителя находится по адресу в доменной зоне .com.