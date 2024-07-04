В Россию привезли японский кроссовер с «коронным» названием

Модельная линейка Toyota включает в себя как хорошо известные в России автомобили, так и машины, предназначенные для отдельных рынков, о которых в мире почти никто не знает. Один из таких примеров накануне начали поставлять в РФ параллельные импортеры.

Особенностью этого автомобиля является его название Crown, которое переводится как «Корона». Правда для того, чтобы отделить его от глобального семейства, а также оригинального японского седана «Тойоте» пришлось добавить к нему приставку Kluger.

Crown Kluger представляет собой большой кроссовер, разработанный специально для китайского рынка. Именно оттуда такие машины приехали в Россию.

Автомобиль является ничем иным, как перелицованным кроссоверов Highlander. За счет собственного дизайна с широким обвесом длина машины превышает отметку в 5 метров против оригинального 4,9-метрового SUV, но остальные габариты «паркетников» совпадают до миллиметра (1930 мм – ширина, 1750 мм высота и 2850 мм колесная база).

Ввезенные в Россию Crown Kluger полноприводные и оснащены несколькими силовыми установками. Первая представляет собой классический 2-литровый ДВС, выдающий 244 лошадиные силы, а вторая неподключаемый гибрид на базе 2,5-литрового мотора. Совокупная отдача последней составляет 190 «сил».

Цены на 7-местные кроссоверы Toyota 2024 года, выпускаемые в Китае, на нашем рынке начинаются от 6 миллионов 420 тысяч и доходят до 7 миллионов 500 тысяч рублей в зависимости от продавца и уровня оснащения самого автомобиля.