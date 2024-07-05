Новые 7-местные кроссоверы Renault и Nissan: что о них известно

В начале этого года Renault и Nissan объявили о плане по расширению присутствия на рынках развивающихся стран в сегменте кроссоверов. В него вошли шесть продуктов, четыре из которых являются совершенно новыми моделями. Как минимум две из них будут представлять собой 7-местные «паркетники», причем родственные друг другу.

Как пишет «ICN», первым на свет выйдет кроссовер Renault Bigster. Машина будет представлять собой удлиненную версию модели Duster третьего поколения, спроектированную на платформе CMF-B.

Автомобилю достанется дизайн, схожий с одноименным концептом, который продемонстрировали публике в 2021 году. Спереди машину ждет появление узкой решетки радиатора и светодиодных фар, а также угловатого бампера с оквадраченным капотом.

Дополнит внешний вид машины смелая облицовка кузова обвесом из неокрашенного пластика, квадратные колесные арки, дверные ручки, спрятанные в задних стойках и Y-образная светотехника.

Спустя некоторое время у Renault Bigster появится аналог, но уже под маркой Nissan. Главным отличием этой модели от оригинала должен стать собственный фирменный дизайн, который будет пересекаться с «Бигстером» лишь частично.

Что касается агрегатного оснащения, то в этом плане как новинка Renault, так и Nissan окажутся идентичными автомобилями. Под капотом кроссоверов расположится 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый «атмосферник», либо полуторалитровый бензиновый турбомотор GDi. Покупатели смогут расчитывать как на передний, так и на полный привод, но вариант AWD будет доступен только в дорогих комплектациях.

Обе модели должны дебютировать в течение нескольких ближайших лет.