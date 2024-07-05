В Россию привезли самый безотказный SUV компании Toyota

Надежность – это безоговорочный конек продукции Toyota. Почти все модели японского автопроизводителя способны похвастать образцовой безотказностью. И кроссоверы с внедорожниками здесь не исключение. Накануне в Россию приехал один из представителей этого сегмента машин, который называют самым надежным SUV в линейке Toyota. Что интересно, это не популярный RAV4 и даже не Land Cruiser.

Редакция Daily-Motor.Ru выяснила, что один крупный «серый» дилер начал продавать в России внедорожники Toyota 4Runner. Машины 2024 года выпуска прибыли к нам в единичных экземплярах по параллельному импорту.

Под капотом таких автомобилей установлен 4-литровый бензиновый мотор на 273 лошадиные силы, агрегатированный автоматической коробкой передач и работающий в паре с системой полного привода.

Чем 4Runner выделяется на фоне остальных SUV-моделей Toyota спросите вы? Все дело в том, что он считается самым безотказным представителем этого класса в гамме автопроизводителя.

В начале лета авторитетный автомобильный портал «TopSpeed» опубликовал собственный рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota, наиболее высокая оценка в котором досталась именно модели 4Runner – 86 баллов из 100. Land Cruiser расположился только на втором месте, заработав меньше на 3 балла, а популярный кроссовер RAV4 занял лишь 4 строчку с результатом в 81/100.

Сколько стоят такие машины в России? За новые Toyota 4Runner на нашем рынке просят 9 миллионов 888 тысяч рублей.