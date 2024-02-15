В Россию привезли лучший среднеразмерный кроссовер в 2024 году

Kia разработала эту модель специально для североамериканского рынка, где она сейчас пользуется очень высоким спросом. И на то есть ряд причин, одна из которых кроется в том, что этот автомобиль считается лучшим сразу в нескольких сегментах SUV. А с недавнего времени купить такую машину стало можно и в России.

Редакция Daily-Motor.Ru провела мониторинг отечественных сайтов-классифайдов, выяснив, что в России стартовали продажи нового большого кроссовера Kia Telluride 2024 года выпуска.

Первую такую машину ввезли в Москву из Северной Америки. Продавец утверждает, что приобрел ее у официального дилера в США и она является полностью новой.

Кроссовер оснащен безальтернативным для него 3,8-литровым бензиновым мотором мощностью 295 лошадиных сил. В паре с ним работает автоматическая коробка передач и система полного привода.

Kia Telluride может оказаться интересным российским покупателям по нескольким наградам, которые машине присудили журналисты «заокеанского» издания «US News and World Report».

Согласно информации, опубликованной этим авторитетным агентством, кроссовер обладает оценкой в 8,7-балла из 10 возможных, что ставит его на первое место в категории лучших среднеразмерных вседорожников, а также делает лучшим 3-рядным «паркетником» в 2024 году.

Машину хвалят за совокупность качеств, включающих в себя как просторный салон, так и высокий ездовой комфорт и хорошую управляемость.

Вот только стоит такой кроссовер у нас совсем недешево. Если в США за Telluride просят от 36 тысяч до 53 тысяч долларов (3,3 – 4,8 миллиона рублей), то в России машину 2024 года выпуска оценили минимум в 8 миллионов рублей.