Самые безотказные автомобили в 2024 году: победил немец, но японцы вновь в большинстве

В начале «нулевых» японские автомобили считались образцовыми с точки зрения надёжности. Но, похоже, она никуда не делась и спустя больше двух десятилетий. По крайней мере так считает американская консалтинговая компания «J.D.Power», опубликовавшая свежий рейтинг самых крепких машин по состоянию на 2024 год.

В нем по количеству моделей в ТОП-е вновь доминируют японцы (8 машин из 12), но самой надежной моделью впервые за долгое время оказался не автомобиль Toyota или Lexus.

Первое место в списке самых безотказных машин оказалось за спортивным автомобилем Porsche 718 в версиях Boxter и Cayman. За ним в категории компактных машин расположились Honda Civic и Toyota Prius.

Лучшим с точки зрения минимального количества технических проблем в классе компактных премиум-автомобилей стал Lexus IS, а в сегменте среднеразмерных седанов первенствовала Toyota Camry.

Самой безотказной среднеразмерной премиальной 4-дверкой назвали Lexus ES. Тогда как в сегменте компактных кроссоверов победителем оказался BMW X1.

Далее в сегменте SUV расположились два популярных «японца»: Lexus NX и Lexus RX, а за ними в очередь встал тяжелый утилитарник Ford F-Series Super Duty.

Самым надежным легким пикапом в 2024 году оказалась Toyota Tundra, а замкнул общий список Kia Sedona, названный самым надежным минивэном.