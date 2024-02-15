Раскрыты самые надежные автомобили для пенсионеров

Одной из последних тенденций в автомобильной промышленности является активное внедрение передовых технологий, которые позволяют ездить за рулем безопасно, а иногда и вовсе отвлекаться от управления машиной. Оба компонента считаются очень важными, когда речь заходит о пожилых покупателях, ведь изменения, происходящие с возрастом, могут влиять на навыки их вождения.

Такие машины просто обязаны включать в свое оснащение: гидроусилитель или электроусилитель руля, помощника при торможениях и электронного водительского ассистента. А еще автомобили для пенсионеров должны быть надежными, поскольку возрастные нарушения водительских качеств часто приводят к повышенному износу транспортного средства.

Журналисты издания «Insider Monkey» составили список из семи надежных машин, которые максимально подходят под запросы пожилых людей. Вот как выглядит итоговый список:

7 место – Subaru Outback

Оценка – 2 балла из 3

Открыл семерку лучших универсал повышенной проходимости Subaru Outback. Машину похвалил за ее надежность и привлекательный внешний вид, а также за прочную конструкцию и разумную стоимость владения.

В автомобиль легко садиться и выходить из него, что делает «Аутбэк» одним из лучших преложений для пожилых покупателей. Кроме того, он оснащен множеством функций безопасности, одной из которых является автоматическое экстренное торможение.

6 место – Toyota Camry

Оценка – 2 балла из 3

Знаменитый своей надежностью седан, который обеспечивает хорошую обзорность с водительского сиденья и может похвастать простотой в управлении. В плюсы Camry для пожилых водителей также заносят комфортный салон и плавную работу подвески.

5 место – Honda Civic

Оценка – 2 балла из 3

Автомобиль, обладающий репутацией очень надежного и долговечного транспортного средства. Последние поколения этой модели оснащены несколькими полезными для возрастных водителей функциями безопасности, одной из которых является предупреждение о возможности столкновения с препятствием.

4 место – Toyota Corolla

Оценка – 3 балла из 3

Считающийся чуть ли не самым безотказным и долговечным автомобилем в мире способен похвастать не только прочной конструкцией, но еще и удобным салоном, максимально подходящим под нужды пожилых владельцев, а также всеми необходимыми для них функциями безопасности, предлагающимися уже в «базе».

3 место – Kia Soul

Оценка – 3 балла из 3

Открывает тройку лучших автомобиль, способный легко маневрировать в условиях высокого трафика и узких улиц. Кроме того, Soul отличается высокой прочностью и оснащен многими современными функциями безопасности, включая системы помощи при движении в полосе и полным набором подушек безопасности уже в начальной комплектации.

2 место – Hyundai Sonata

Оценка – 3 балла из 3

Серебро досталось еще одной корейской модели. По признанию авторов этого рейтинга, она обладает всем необходимым набором безопасности, важным для возрастных водителей, а также способна удивить своим просторным салоном и мягкой работой подвески.

1 место – Subaru Legacy

Оценка – 3 балла из 3

Самым надежным автомобилем для пенсионеров оказался назван седан повышенной проходимости от Subaru. Первое, за что хвалят Legacy – это его надежность. Но помимо нее машина включает в свой арсенал все, что необходимо для пожилых владельцев.

К примеру, у нее есть полный привод, обеспечивающий дополнительное сцепление и устойчивость в суровых погодных условиях, удобный для посадки и высадки салон, а также полный набор безопасности.