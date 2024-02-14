Раскрыты 5 лучших автомобилей для собак и их владельцев

Независимо от того, является ли тот или иной автомобилист фанатом легковушек, пикапов или даже мотоциклов, он с большой вероятностью любит собак. Но со временем пушистый друг может не оценить выбор своего хозяина и возненавидеть круизы на четырех колесах. Как сделать так, чтобы это не произошло, рассказали журналисты портала «Motorbiscuit», назвавшие 5 машин, которые идеально подходят для поездок с такими питомцами.

В своем рейтинге они учитывали как породы маленьких собак, так и крупных, а также нюансы связанные с их возможностями по посадке/высадке из автомобилей и возрастные особенности.

Когда собака является молодой, она без проблем запрыгивает в машину. Однако с годами эта легкость исчезнет. В случае с маленькой собачкой, ее можно просто поднять и посадить в салон, но когда речь идет о среднем или крупном питомце, большинство просто открывает дверь или крышку багажника, чтобы впустить внутрь своего четвероногого друга. И в этом авторы рейтинга видят самую большую проблему.

Дело в том, что некоторые породы собак, такие как немецкая овчарка, золотистый ретривер, боксер или немецкий дог имеют тенденцию к развитию с возрастом проблем с суставами.

Для того, чтобы не нагружать их лишний раз советуют использовать пандусы. Но еще проще будет приобрести один из так называемых «универсалов повышенной проходимости», обладающих широким задним проемом и низкой погрузочной высотой. Все они проектировались с учетом того, чтобы возить не только семью, но и питомцев.

ТОП-5 автомобилей для собак и их владельцев по версии «Motorbiscuit»

1 место – Subaru Outback;

2 место – Honda HR-V;

3 место – Subaru Crosstrek;

4 место – Volvo V60 Cross-Country;

5 место – Audi A6 Allroad.