Совершенно новый Nissan Skyline – планы снова изменились

Компания Nissan уже несколько раз вносила изменения в планы по возрождению знаменитой модели Skyline. Изначально предполагалось, что машина вернется в гамму компании в качестве седана, но впоследствии все заговорили о среднеразмерном кроссовере с купеобразным силуэтом.

По новой информации, поступившей из Японии, руководство Nissan решило остановиться на промежуточном варианте, чтобы удовлетворить свои амбиции в обоих сегментах.

Журнал «BestCarWeb» сообщает о том, что «ниссановские» боссы согласились выделить средства на возрождение Skyline сразу в двух типах кузова – седан и кроссовер. Первым на рынок должна выйти 4-дверка, а уже за ней последует машина в кузове SUV. Причем обе модели будут полностью электрическими.

В основу седана может лечь концепт-кар Infiniti Qe, а в качестве отправной точки для кроссовера собираются выбрать прототип Vision QXe.

Японские инсайдеры ожидают, что вседорожник получит большие габариты, обзаведясь длиной в 4,9-метра, но окажется гораздо ниже, чем представители своего класса с высотой кузова в 1,6-метра.

В качестве движущей силы оба возрожденных Skyline должны задействовать мощную версию трансмиссии B9 e-4orce, известную по модели Aryua. Ее максимальная отдача в «Скайлайнах» увеличится, превысив отметку в 300 кВт или 407 лошадиных сил.

Седан должен увидеть свет уже в 2025 году, а кроссовер появится чуть позднее.