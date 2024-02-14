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Совершенно новый Nissan Skyline – планы снова изменились

Он будет продаваться как в виде седана, так и кроссовера

Текст: Алексей Шмидт
nissan skyline 2025

Компания Nissan уже несколько раз вносила изменения в планы по возрождению знаменитой модели Skyline. Изначально предполагалось, что машина вернется в гамму компании в качестве седана, но впоследствии все заговорили о среднеразмерном кроссовере с купеобразным силуэтом.

По новой информации, поступившей из Японии, руководство Nissan решило остановиться на промежуточном варианте, чтобы удовлетворить свои амбиции в обоих сегментах.

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Журнал «BestCarWeb» сообщает о том, что «ниссановские» боссы согласились выделить средства на возрождение Skyline сразу в двух типах кузова – седан и кроссовер. Первым на рынок должна выйти 4-дверка, а уже за ней последует машина в кузове SUV. Причем обе модели будут полностью электрическими.

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В основу седана может лечь концепт-кар Infiniti Qe, а в качестве отправной точки для кроссовера собираются выбрать прототип Vision QXe.

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Японские инсайдеры ожидают, что вседорожник получит большие габариты, обзаведясь длиной в 4,9-метра, но окажется гораздо ниже, чем представители своего класса с высотой кузова в 1,6-метра. 

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В качестве движущей силы оба возрожденных Skyline должны задействовать мощную версию трансмиссии B9 e-4orce, известную по модели Aryua. Ее максимальная отдача в «Скайлайнах» увеличится, превысив отметку в 300 кВт или 407 лошадиных сил. 

Седан должен увидеть свет уже в 2025 году, а кроссовер появится чуть позднее. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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