ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты самые надежные японские автомобили, которые сегодня есть в продаже

Раскрыты самые надежные японские автомобили, которые сегодня есть в продаже

ТОП-7

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 02 13 в 20.25.59

За десятилетия японские автомобили смогли заработать репутацию не только экономичных, но еще и очень надежных автомобилей, превзойдя по последнему показателю европейские и американские аналоги. С тех пор многое поменялось, но на рынке по-прежнему остаётся как минимум 7 японских моделей, способных удивить своей надежностью. 

Всю семерку огласило издание «Yahoo!Finance» со ссылкой на «GoBankingRates».

Honda Civic

civic minorchange 2024 001

Один из бестселлеров компании Honda параллельно считается еще и супернадежным автомобилем. Ежегодно в список самых крепких японских машин на планете его включает большинство зарубежных автомобильных изданий. И нынешний год не стал исключением.

Honda Accord

Honda Accord 2024 02 1

Старший брат Civic, который способен посоперничать по безотказности со своим родственником и, возможно, даже обойти его в этом показателе. Согласно аналитическим подсчетам, «Аккорд» с 27% вероятностью проедет полмиллиона километров, не сломавшись, что в три раза больше, чем любая легковушка в среднем.

Toyota Corolla

toyota corolla 2023

Автомобиль, обладающий самым высоким рейтингом надежности (93 балла из 100) и общим балом 88 баллов из 100. Независимо от того, идет речь о чисто бензиновой машине или о гибриде, «Королла» обеспечит годы удовольствия от вождения и отсутствия технических проблем.

Toyota Camry

Toyota Camry 2024 01 1

Ни один рейтинг надежности не обходится без знаменитого в России седана Camry, заслужившего высокие оценки экспертов за свою надежность. Машину называют одной из самых неубиваемых в истории среди японских моделей. 

Mazda MX-5 Miata

2024 mazda mx 5 miata jdm

Стильный двухместный автомобиль, который считают одним из лучших в сегменте с точки зрения цены и управляемости. А еще он очень надежен, но вряд ли подойдет семейным людям. 

Toyota Prius

000000304689 25e22976 1abb 4abf a0d9 a90dc200715f

Мировые эксперты повсеместно хвалят этот гибрид Toyota за безотказность и низкий расход топлива. И в новом поколении «Приус» отнюдь не сдает свои прежние позиции.

Lexus GX (2023)

Снимок экрана 2024 02 13 в 20.30.13

Замыкает семерку самых неубиваемых японских автомобилей внедорожник, считающийся роскошной версией Toyota Land Cruiser Prado. Аналитики ставят этой модели Lexus оценку за надежность в 91 балл из 100, что делает ее чуть ли не самым крепким вездеходом на планете. 

Источник:Finance.Yahoo

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+