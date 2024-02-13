Раскрыты самые надежные японские автомобили, которые сегодня есть в продаже

За десятилетия японские автомобили смогли заработать репутацию не только экономичных, но еще и очень надежных автомобилей, превзойдя по последнему показателю европейские и американские аналоги. С тех пор многое поменялось, но на рынке по-прежнему остаётся как минимум 7 японских моделей, способных удивить своей надежностью.

Всю семерку огласило издание «Yahoo!Finance» со ссылкой на «GoBankingRates».

Honda Civic

Один из бестселлеров компании Honda параллельно считается еще и супернадежным автомобилем. Ежегодно в список самых крепких японских машин на планете его включает большинство зарубежных автомобильных изданий. И нынешний год не стал исключением.

Honda Accord

Старший брат Civic, который способен посоперничать по безотказности со своим родственником и, возможно, даже обойти его в этом показателе. Согласно аналитическим подсчетам, «Аккорд» с 27% вероятностью проедет полмиллиона километров, не сломавшись, что в три раза больше, чем любая легковушка в среднем.

Toyota Corolla

Автомобиль, обладающий самым высоким рейтингом надежности (93 балла из 100) и общим балом 88 баллов из 100. Независимо от того, идет речь о чисто бензиновой машине или о гибриде, «Королла» обеспечит годы удовольствия от вождения и отсутствия технических проблем.

Toyota Camry

Ни один рейтинг надежности не обходится без знаменитого в России седана Camry, заслужившего высокие оценки экспертов за свою надежность. Машину называют одной из самых неубиваемых в истории среди японских моделей.

Mazda MX-5 Miata

Стильный двухместный автомобиль, который считают одним из лучших в сегменте с точки зрения цены и управляемости. А еще он очень надежен, но вряд ли подойдет семейным людям.

Toyota Prius

Мировые эксперты повсеместно хвалят этот гибрид Toyota за безотказность и низкий расход топлива. И в новом поколении «Приус» отнюдь не сдает свои прежние позиции.

Lexus GX (2023)

Замыкает семерку самых неубиваемых японских автомобилей внедорожник, считающийся роскошной версией Toyota Land Cruiser Prado. Аналитики ставят этой модели Lexus оценку за надежность в 91 балл из 100, что делает ее чуть ли не самым крепким вездеходом на планете.