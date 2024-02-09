Эти новые автомобили обладают кошмарной надежностью

Современные автомобили становятся все более и более сложными с точки зрения используемых технологий. Это таит в себе как плюсы, так и минусы, поскольку повышенная технологичность нередко делает машины менее надежными.

Журналисты заокеанского издания «Jalopnik» провели опрос своих читателей, попросив их назвать самые ненадежные новые автомобили, которые сейчас находятся в продаже. В список вошло немало моделей, носящих на мировых рынках статус бестселлеров.

Автомобилем с самой кошмарной надежностью оказался внедорожник Land Rover Range Rover. Следом за ним, согласно результатам опроса, расположились любые современные гибридные машины.

Бронза по самым слабым показателям безотказности досталась Tesla и другим электромобилям, а четвертая и пятая строчки зарезервировали за собой кроссоверы Alfa Romeo и Dodge Hornet. Следом за ними идет родстер Mazda MX-5 Miata, который во многих других рейтингах считается одним из самых надежных автомобилей в мире.

В список самых ненадежных новых машин по версии читателей одного из самых популярных мировых автомобильных журналов также вошли: вседорожник Jaguar I-Pace, вместительный Ford Explorer, Mercedes-Benz AMG C63, Jeep Wrangler 4Xe и другие гибридные автомобили концерна Stellantis.

Кроме них очень плохо показали себя в опросе: Jeep Wagoneer, Alfa Romeo Gulia, вместительный «паркетник» Mazda CX-90 (в том числе его гибридная версия), все машины Fiat, современные Volvo с турбонаддувами и нагнетателями, а также абсолютно каждый автомобиль люксовой итальянской марки Maserati.