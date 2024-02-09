Названы компании, которые делают самые проблемные автомобили: от них лучше держаться подальше

Долгосрочная надёжность автомобиля – один из главных факторов, который многие учитывают при выборе той или иной модели.

Помочь покупателям приобрести машину, которая не будет приносить проблем, решили журналисты американского исследовательского агенства «J.D.Power» проведя опрос более 30 тысяч автовладельцев, которых попросили назвать все технические проблемы, с которыми они сталкивались в своих машинах за прошлый год.

В статистике участвовали исключительно те автомобили, которым в 2024 году исполнилось 3 года (то есть машины 2021 года выпуска). Места подсчитывались с учетом того, как много неисправностей было зафиксировано на каждые 100 проданных авто.

В итоге самые последние места заняли американские, немецкие и британские марки, известные тем, что выпускают роскошные машины.

Брендом с самыми проблемными автомобилями оказался Chrysler. Количество поломок его машин на каждые 100 проданных единиц составило 310 случаев. Чуть лучше дела обстояли с продукцией знаменитого немецкого автопроизводителя Audi (275 неисправностей на 100 проданных автомобилей).

За ним в списке худших расположился британский Land Rover (268 проблем на 100 машин), после которого по убыванию количества проблем выстроились: Volkswagen (267 неисправностей на 100 автомобилей), Tesla (252/100), Lincoln (251/100), Volvo (245/100), Ford (239/100), Infiniti (219/100), Mercedes-Benz (218/100), Acura (216/100), Honda и GMC с результатом 206 поломок на 100 машин, Genesis (200/100), Nissan (199/100), Subaru (198/100), Hyundai (198/100), а также Cadillac со 196 неисправностями на 100 проданных автомобилей соответственно.