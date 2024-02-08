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Бюджетный хэтчбек Honda City пережил неожиданно скорый рестайлинг

Машину обновили раньше, чем многие думали

Текст: Михаил Романченко
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Еще вчера мы делились шпионскими фотографиями обновленного хэтчбека Honda City, который спустя год после премьеры реформенного седана попался в объективы папарацци во время перевозки на автовозе в Таиланде.

С тех пор прошло меньше суток, а машину уже представили официально. Как и предполагалось, 5-дверка получила доработки, аналогичные своему родственнику в четырехдверном кузове. 

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Модернизированный хэтчбек Honda City может похвастать несколькими изменениями в дизайне, включая появлением более крупной радиаторной решетки с уникальным рисунком, а также заостренного переднего бампера и новых корпусов противотуманных фонарей, плюс перелицованной кормы.

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Внутри автомобиль во многом схож с одноименным седаном, который обновили в прошлом году, и обладает новой отделкой, переработанным мультиинформационным дисплеем обновленным интерфейсом мультимедийной системы. 

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В базе можно будет расчитывать на такие системы безопасности как адаптивный круиз-контроль, функцию автономного экстренного торможения, а также предупреждения о выезде из полосы движения. 

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Продавать хэтчбек будут с двумя типами силовых агрегатов – литровым 3-цилиндровым мотором с турбонаддувом, развивающим 120 лошадиных сил и 173 Нм крутящего момента, а также с полуторалитровой гибридной установкой e:HEV с совокупной отдачей в 124 л.с. и 253 Нм момента. 

Ассистировать первому предстоит классическому вариатору, а второму трансмиссии eCVT. 

Первым рынком для новинки станет Таиланд, после которого хэтчбек Honda City появится в других странах Юго-Восточной Азии. 

Источник:TopGear Philippines

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