Бюджетный хэтчбек Honda City пережил неожиданно скорый рестайлинг

Еще вчера мы делились шпионскими фотографиями обновленного хэтчбека Honda City, который спустя год после премьеры реформенного седана попался в объективы папарацци во время перевозки на автовозе в Таиланде.

С тех пор прошло меньше суток, а машину уже представили официально. Как и предполагалось, 5-дверка получила доработки, аналогичные своему родственнику в четырехдверном кузове.

Модернизированный хэтчбек Honda City может похвастать несколькими изменениями в дизайне, включая появлением более крупной радиаторной решетки с уникальным рисунком, а также заостренного переднего бампера и новых корпусов противотуманных фонарей, плюс перелицованной кормы.

Внутри автомобиль во многом схож с одноименным седаном, который обновили в прошлом году, и обладает новой отделкой, переработанным мультиинформационным дисплеем обновленным интерфейсом мультимедийной системы.

В базе можно будет расчитывать на такие системы безопасности как адаптивный круиз-контроль, функцию автономного экстренного торможения, а также предупреждения о выезде из полосы движения.

Продавать хэтчбек будут с двумя типами силовых агрегатов – литровым 3-цилиндровым мотором с турбонаддувом, развивающим 120 лошадиных сил и 173 Нм крутящего момента, а также с полуторалитровой гибридной установкой e:HEV с совокупной отдачей в 124 л.с. и 253 Нм момента.

Ассистировать первому предстоит классическому вариатору, а второму трансмиссии eCVT.

Первым рынком для новинки станет Таиланд, после которого хэтчбек Honda City появится в других странах Юго-Восточной Азии.