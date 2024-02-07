Honda обновит хэтчбек-версию аналога Solaris и Rio

Автомобильная линейка Honda включает в себя не только хорошо известные в России легковые модели Civic и Accord, но и гораздо более бюджетные модели, предназначенные для развивающихся рынков.

Одна из них – City, представляющая собой аналог Hyundai Solaris и Kia Rio. Седан-версию обновили еще в марте прошлого года, а теперь к рестайлингу готовится 5-дверная модификация City.

Модернизированный хэтчбек накануне был замечен очевидцами во время перевозки на автовозе в Таиланде. Судя по сделанным снимкам, машина получит более существенные изменения в дизайне, чем седан.

Так, к примеру, реформенной пятидверке City достанется более широкая ниша радиаторной решетки и заостренный фартук переднего бампера, а также собственные корпуса противотуманных фонарей. Дизайн колесных дисков останется без изменений, но обновится задний бампер.

Определенные перемены произойдут и внутри хэтчбека, но вероятно, все они будут «срисованы» с седана City.

Технически автомобиль не будет отличаться от 4-дверного исполнения и получит под капот базовый полуторалитровый атмосферник на 121 лошадиную силу (145 Нм), связку которому составит 6-скоростная МКПП или вариатор.

В качестве альтернативы выступит гибрид e:HEV, заменивший турбодизель. Его мощность равна 126 «силам», а максимальный крутящий момент 253 Нм.

Премьера обновленного хэтчбека City состоится в ближайшие несколько месяцев.