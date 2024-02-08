Опубликован список автомобилей, которые не сломаются через 300 тысяч км и даже дольше

Времена, когда автомобили были способны демонстрировать шестизначные цифры пробега и оставаться в рабочем состоянии давно прошли. Большинству современных машин сегодня необходим тот или иной ремонт уже после отметки в 150 тысяч км.

Но в общем списке существует чуть больше дюжины моделей, которые выделяются на фоне остальных своей надежностью и практически со 100-процентной вероятностью прослужат без серьезных поломок более 300 тысяч километров.

Издание «Jalopnik» со ссылкой на потребительский рейтинг от аналитиков «Consumer Reports» составило ТОП из таких машин, а Daily-Motor.Ru, в свою очередь, выяснил, сколько они стоят новыми в России. Вот что в итоге из этого вышло:

1 место – Honda Civic (от 4 миллионов 290 тысяч рублей);

2 место – Toyota Highlander (от 5 миллионов 990 тысяч рублей);

3 место – Toyota 4Runner (под заказ от 6 миллионов 40 тысяч рублей);

4 место – Ford F-150 (от 12 миллионов 500 тысяч рублей);

5 место – Honda Odyssey (от 7 миллионов 490 тысяч рублей);

6 место – Toyota Corolla (от 2 миллионов 198 тысяч рублей);

7 место – Toyota Tundra (от 8 миллионов 450 тысяч рублей);

8 место – Toyota Tacoma (от 5 миллионов рублей);

9 место – Honda CR-V (от 4 миллионов 390 тысяч рублей);

10 место – Honda Accord (от 3 миллионов 790 тысяч рублей);

11 место – Toyota Prius (от 6 миллионов рублей);

12 место – Toyota Camry (от 3 миллионов 190 тысяч рублей).