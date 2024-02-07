5 лучших фильмов о гонках с напряженным соперничеством

Единственное, что превращает обычный фильм о гонках из хорошего в великолепный – это ожесточенное, спорное, насыщенное событиями соперничество.

Daily-Motor.ru раскрыл пять лучших по нашему субъективному мнению гоночных кинолент, в которых на первый план выведена конкуренция между сторонами.

«Форд против Феррари» (2019 год)

Помимо самих гонщиков, лента «Форд против Феррари» рассказывает историю одного из самых диких соперничеств в истории гонок: Энцо Феррари и Генри Форда II. Фильм занимает первое место в списке лучших гоночных фильмов всех времен по версии «Rotten Tomatoes».

«Гонка» (2013 год)

Ни один список фильмов о гоночном соперничестве не будет полным без упоминания ленты, созданной знаменитым режиссером Роном Ховардом. Ставшее легендарным противостояние в Формуле-1 между Ники Лаудой и Джеймсом Хантом способно заставить зрителя нервничать, даже если ему уже известен его исход.

«Гран При» (1966 год)

Вымышленная история о гонщике Пите Ароне, который пытается выиграть чемпионат Формулы-1 1966 года. На его пути стоит только один пилот – Жан-Пьер Сати, что выливается в зрелищную конкуренцию, в которой стороны готовы идти почти на всё.

«Гран Туризмо» (2023 год)

Фильм, основанный на реальных событиях, в котором геймеру предстоит бросить вызов профессиональным гонщикам, а также противостоять самому себе, когда дело доходит до неудач и даже настоящих трагедий на трассе.

«Рикки Бобби: король дороги» (2006)

Далеко не самый серьезный фильм о гонках, но это не мешает ему быть одной из лучших лент о чемпионате NASCAR. Актеры Уилл Фаррелл и Саша Барон Коэн играют пилотов, для которых опередить друг друга является одной из главных целей в жизни. И уступать друг другу никто не намерен.