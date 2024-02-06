Раскрыты 2 компакт-кроссовера, которые лучше, чем Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 долгое время считался образцом для подражания для автомобилей из своего сегмента как с точки зрения надежности, так и других качеств. Но, как оказалось, в 2024 году эта модель больше не имеет такого преимущества перед своими конкурентами, которое было раньше.

Издание «Motorbiscuit» назвало 2 компактных «паркетника», которые лучше, чем актуальный RAV4.

В своем рейтинге журналисты опираются на исследование авторитетного аналитического агентства «J.D.Power», которое присвоило RAV4 2024 года средние оценки по всем направлениям (в том числе с точки зрения надежности). Общий рейтинг машины составил 78 баллов из 100, оказавшись неплохим, но далеко не лучшим.

Kia Sportage

Неожиданным образом в 2024 году Toyota RAV4 оказалась повержена корейским кроссовером, который долгое время оставался в тени этой модели и не мог похвастать супервысокими продажами.

Машина удостоилась отметки в 83 балла из 100, была расхвалена за солидное использование технологий в интерьере, вместительный салон и большую ликвидность по сравнению с японским «паркетником».

Honda CR-V

Еще одним вариантом в категории компактных кроссоверов, который считается лучше, чем Toyota RAV4, был назван принципиальный конкурент этой модели в лице Honda CR-V. По подсчетам экспертов, машина набирает по всем ключевым показателям 82 балла из 100, что на 4 балла больше, чем в случае с ее земляком.

При этом «сервант» уступает Kia Sportage в ликвидности и в объеме внутреннего пространства, но все равно ценится на рынках выше и обладает более вместительным салоном, чем RAV4.