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Новая генерация самого «странного» кроссовера Hyundai сможет проезжать без дозаправки 800 км

Автомобиль появится уже в 2025 году

Текст: Алексей Шмидт
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В линейке Hyundai кроссовер Nexo, ставший самым необычным для южнокорейского автопроизводителя автомобилем, появился еще в 2018 году. Продажи машины, работающей на водороде, шли ни шатко ни валко, но сворачивать проект компания, похоже, не намерена. И уже готовит новое поколение машины, работающей на нетрадиционном виде топлива. 

Накануне инсайдеры раскрыли ряд подробностей о новом Hyundai Nexo, некоторые из которых оказались действительно интересными.

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Как пишут журналисты портала «The Korean Car Blog», в следующей генерации кроссовера Nexo машину ждет целый ряд улучшений характеристик, самой главной из которых станет заметно увеличившийся запас хода. 

Актуальный водородный «паркетник» оснащается одним мотором мощностью 154 лошадиные силы и тремя водородными баками, что позволяет ему проезжать до 611 километров. В новом поколении инженеры Hyundai собираются увеличить этот показатель, доведя его до отметки в 800 километров. 

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Параллельно с этим машина заметно поменяется внешне, примерив на себя новый фирменный стиль компании, опробованный в ее последних моделях, включая Santa Fe. 

Дебют автомобиля состоится в 2025 году. 

Напомним, Hyundai Nexo сегодня продается в том числе и России. Как выяснил Daily-Motor.Ru ранее, такие машины ввозят на наш рынок параллельным методом без участия корейского автопроизводителя. Цены на них начинаются с отметки в 7 миллионов 100 тысяч рублей. 

Источник:The KoreanCarBlog

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