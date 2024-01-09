Такого Hyundai в России еще не было: начались продажи инновационного корейского кроссовера

Hyundai долгое время придерживался консервативного подхода в отношении модельного ряда, предназначенного для России, и выпускал, а также ввозила в РФ только самые популярные автомобили. Но с легализацией в стране параллельного импорта на наш рынок начали поступать автомобили этой марки, которые продаются лишь в «избранных» странах.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, параллельные импортеры привезли в РФ один из самых неоднозначных автомобилей Hyundai – кроссовер Nexo. Машина появилась в 2018 году и стала первым и на сегодняшний день единственным авто корейской компании, работающим на водороде.

Несмотря на свою инновационность автомобиль не стал массовым, но все еще продается на некоторых рынках, включая США, где за прошлый год Nexo разошелся тиражом около 10 тысяч штук.

Главная особенность этого «паркетника» Hyundai заключается в использовании высокоэффективных топливных ячеек, которые способны преобразовывать водород в электричество. Баллоны с водородом хранятся под полом машины и способны вместить в себе 6,35 кг газа.

Утверждается, что дальность хода Nexo составляет примерно 600 километров, а ресурс водородной силовой установки равен 240 тысячам километров. Мотор способен обеспечивать машине мощность в 163 лошадиные силы и 294 Нм крутящего момента, но привод может быть только передним.

Автомобиль сейчас продает только один дилер. Кроссовер находится в Москве в единственном экземпляре и стоит 7 миллионов 100 тысяч рублей.