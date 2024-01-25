Новый бюджетный 7-местный кроссовер Toyota показан на первых изображениях

Летом 2022 года линейка Toyota на развивающихся рынках пополнилась кроссовером, получившим название Urban Cruiser Hyryder. Машина была построена на платформе Suzuki и имеет собственного клона в лице Grand Vitara. Недавно стало известно, что у последнего появится 7-местная версия. И, по всей вероятности, точно такая же модификация должна достаться соплатформенному «паркетнику» Toyota.

Как может выглядеть бюджетный трёхрядный SUV японской марки показали на первых рендерных изображениях.

Визуализацию семиместного кроссовера Toyota, который, по слухам, может получить название Urban Cruiser Hyryder XL, подготовили дизайнеры студии «SRK Designs».

Если верить ей, то машине достанется смелый и спортивный дизайн с высоким клиренсом, мускулистой осанкой и резкими линиями, заметно отличающийся от 5-местного кроссовера без литеры XL и оригинальной Suzuki Grand Vitara.

Уместить сзади третий ряд сидений удастся благодаря увеличению колесной базы, длина которой в случае с простым Urban Cruiser Hyryder составляет 2,6-метра. Это повлечет за собой изменения и в других габаритных показателях автомобиля, но точные цифры пока не раскрываются.

Техническую сторону семиместного кроссовера рассекретят ближе к его премьере, запланированной на конец 2024 – начало 2025 года, но, скорее всего, машина получит под капот мягко-гибридную силовую установку на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, работающего по циклу Аткинсона.

Конкурировать на развивающихся рынках трехрядная новинка Toyota, построенная на платформе Suzuki, будет с аналогичными по формату моделями, такими как Hyundai Alcazar (7-местная версия Creta) и Kia Carens.