7-местная версия кроссовера Suzuki Grand Vitara появится в 2025 году

Компания Suzuki вернула в строй название Grand Vitara летом 2022 года, дав его конкуренту Hyundai Creta. С тех пор компактный кроссовер продается на большинстве азиатских рынков, где пользуется неплохим спросом. Более того, такие машины сейчас можно купить даже в России. Их ввозят по параллельному импорту.

По новой информации, у возрожденной Grand Vitara в будущем появится более вместительная версия. Подробности о ней раскрыли индийские СМИ.

Издание «ICN» пишет о том, что в Suzuki приступили к разработке нового, 7-местного варианта «Гранд Витары», который должен увидеть свет в 2025 году. Главными конкурентами для машины выступят аналогичные по вместимости Hyundai Alcazar, Tata Safari и Mahindra XUV700.

Семиместный «паркетник» будет основан на платформе Suzuki Global-C, которая лежит в основе как модели Grand Vitara, так и Brezza. Машине должны достаться бензиновые и гибридные силовые агрегаты.

Вместе с тем, те же инсайдеры утверждают, что помимо 7-местной «Гранд Витары» в линейке Suzuki на развивающихся рынках может появиться совершенно новый внедорожник начального уровня, который сейчас проходит под кодовым наименованием Y43 (на рендере выше).

Для машины уже зарезервирован 1,5-литровый бензиновый мотор K15C, работающий по технологии мягкого гибрида, а также МКПП и автоматическая коробка передач. Дебют концептуальной версии такого автомобиля состоится также в течение 2025 года.