Новый престижный седан Kia K8 – первые изображения

Премьера модели Kia K8, позиционирующейся как премиальный седан, состоялась в Южной Корее в 2021 году. Машина сменила своего собрата, продававшегося под индексом K7, а также Cadenza.

На сегодняшний день именно «ка восемь» является самой престижной в линейке «Киа». Исключением является лишь модель K9, построенная на совершенно иной архитектуре. Как будет выглядеть обновленная версия Kia K8 накануне показали южнокорейские дизайнеры.

Рендеры автомобиля были подготовлены после того, как в Сеть утекли очередные шпионские снимки машины, приоткрывшие некоторые новые подробности о ее экстерьере.

Так, к примеру, новой K8 достанутся элементы дизайна, заимствованные в обновленном кроссовере Sorento и грядущем седане K4. Машине достанется собственная радиаторная решетка, другие фары, новый капот, а также модернизированная корма.

Больших изменений с точки зрения гаммы силовых агрегатов в рестайлинговом седане не ожидается. Скорее всего инженеры проведут небольшую тонкую настройку моторов, чтобы сделать их более эффективными, а также добавят гибридным вариантам более емкие батареи, увеличивающие запас хода на электротяге.

Как будет выглядеть салон автомобиля неизвестно, но, скорее всего, внутри применят ту же мультимедийную систему с изогнутым двойным экраном, что и в Sorento, плюс установят рулевое колесо, вдохновленное кроссовером EV9.

Премьера обновленного седана Kia K8 запланирована на это лето. В продажу в Европе и США автомобиль появится ближе к концу года.