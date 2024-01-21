Уникальный кроссовер Hyundai сменит поколение – первые изображения

Линейка кроссоверов Hyundai пополнилась уникальным кроссовером, получившим имя Nexo, еще в 2018 году. Машина работала на водородном топливе и, разумеется, не стала бестселлером в SUV-линейке марки. Но это обстоятельство никак не сказалось на ее перспективах.

Согласно свежей информации, корейцы готовят новое поколение Nexo. Как оно будет выглядеть показали на первых рендерах.

Вторая генерация водородного кроссовера Hyundai, который, к слову, недавно появился на российском рынке (его ввозят по параллельному импорту), должна дебютировать в середине-конце 2025 года.

Взглянув на изображения машины, подготовленные американскими автомобильными дизайнерами, можно заметить, что Nexo в новом поколении должен пережить существенную внешнюю модернизацию, став похожим на модели Tucson и Ioniq 7.

На рендерах «паркетник» может похвастать наличием спереди светодиодной ленты во всю ширину капота, имитирующей решение, реализованное в новой Sonata и Staria, а также низко расположенные основные фары.

Машине достанется атлетичный профиль с «накачанными бедрами», точеной поверхностью из листового металла и плавающей задней стойкой с тонкими вентиляционными отверстиями для улучшения аэродинамики.

Что касается кормы, то она изменится не так существенно, как фронтальная часть автомобиля, но получит горизонтальную светодиодную полосу фонарей, угловатые элементы кузова и пластиковую облицовку.

Технические характеристики новинки пока засекречены, но автомобиль продолжит использовать водородные топливные ячейки. Ожидается, что уже существующая силовая установка будет существенно улучшена, что позволит увеличить запас хода кроссовера до 800 километров.