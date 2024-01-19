Хардкорная версия внедорожника Ford Everest показалась на первых изображениях

В январе в Сети появились фотографии новой версии внедорожника Ford Everest, которая обкатывалась на дорогах Австралии.

Тогда же выяснилось, что это специальная внедорожная модификация «Эвереста», которая может получить приставку Limited X или Wildtrack X. Автомобильный художник Эндрю Герреро решил пофантазировать на этот счет и показать серийный вариант таких вездеходов.

Ожидается, что машина получит длинноходную подвеску с амортизаторами Bilstein и окажется на 26 мм выше, чем оригинальный Everest. Кроме того, автомобилю достанутся увеличенные на 30 мм колесные диски, которые обуют в массивные покрышки General Grabber AT размерностью 265/70 R17.

Судя по рендерам, подготовленным независимым дизайнером из журнала «Top Gear», Everest Wildtrack X получит точно такую же переднюю часть и расширенные колесные арки, что и его аналог Ranger.

У внедорожника будет новый дизайн радиаторной решетки Asphalt Black со встроенными вспомогательными фонарями, а главный воздухозаборник переднего бампера окажется очерчен характерным для отделки акцентом Cyber Orange.

Кроме того, на машине видны приподнятые черные рейлинги и боковые подножки, а металлические пластины должны придать внедорожнику дополнительную защиту на бездорожье.

Под капотом хардкорной версии Everest ожидается появление простого 2-литрового дизельного двигателя с двойным турбонаддувом, выдающим 207 лошадиных сил.

В продажу автомобиль поступит в течение 2024 года. Первым рынком для него станет австралийский.