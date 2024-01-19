ДомойАвтоновости сегодняХардкорная версия внедорожника Ford Everest показалась на первых изображениях

Хардкорная версия внедорожника Ford Everest показалась на первых изображениях

Ее продажи начнутся в течение 2024 года

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 01 19 в 20.59.10

В январе в Сети появились фотографии новой версии внедорожника Ford Everest, которая обкатывалась на дорогах Австралии.

Тогда же выяснилось, что это специальная внедорожная модификация «Эвереста», которая может получить приставку Limited X или Wildtrack X. Автомобильный художник Эндрю Герреро решил пофантазировать на этот счет и показать серийный вариант таких вездеходов.

Ожидается, что машина получит длинноходную подвеску с амортизаторами Bilstein и окажется на 26 мм выше, чем оригинальный Everest. Кроме того, автомобилю достанутся увеличенные на 30 мм колесные диски, которые обуют в массивные покрышки General Grabber AT размерностью 265/70 R17. 

render everest limited x 1 1705624054

Судя по рендерам, подготовленным независимым дизайнером из журнала «Top Gear», Everest Wildtrack X получит точно такую же переднюю часть и расширенные колесные арки, что и его аналог Ranger.

render everest wildtrak x 1 1705624054

У внедорожника будет новый дизайн радиаторной решетки Asphalt Black со встроенными вспомогательными фонарями, а главный воздухозаборник переднего бампера окажется очерчен характерным для отделки акцентом Cyber Orange. 

render everest limited x 2 1705624054

Кроме того, на машине видны приподнятые черные рейлинги и боковые подножки, а металлические пластины должны придать внедорожнику дополнительную защиту на бездорожье. 

render everest wildtrak x 2 1705624055

Под капотом хардкорной версии Everest ожидается появление простого 2-литрового дизельного двигателя с двойным турбонаддувом, выдающим 207 лошадиных сил. 

В продажу автомобиль поступит в течение 2024 года. Первым рынком для него станет австралийский. 

Источник:Top Gear
Фото:ANDREW GUERRERO

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+