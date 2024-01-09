Ford начал разрабатывать внедорожную версию Everest

Много лет компания Ford активно отмахивалась от слухов о том, что ее популярный на азиатских рынках внедорожник Everest может обзавестись хардкорным вариантом Raptor. Среднеразмерный автомобиль продолжали выпускать в обычной версии, но накануне в Австралии был случайно замечен странный прототип, намекающий на то, что «голубой овал» пересмотрел свои планы.

Судя по снимкам, выложенным в Сеть изданием «CarExpert», речь может действительно идти о модификации Everest, предназначенной для активного бездорожья.

Официального названия у машины пока нет, но она выглядит так, будто может получить приставку к имени Wildtrak X или даже Raptor.

Пятнистый тестовый мул, запечатленный фотошпионами, обладал более широкими крыльями, нежели оригинальный Everest, а также уникальным дизайном бампера, приподнятой подвеской и внедорожными покрышками.

Внутри радиаторной решетки были скрыты светодиодные фары дальнего света, намекая на лайт-версию Raptor.

Разумеется, никаких подробностей о том, что находилось под капотом прототипа, сейчас нет, но в Австралии и в некоторых частях Юго-Восточной Азии машины под маркой Raptor продаются с 3-литровым твинтурбированным мотором V6, развивающим 329 лошадиных сил и 583 Нм крутящего момента.

Учитывая, что тесты мула идут активным образом, можно предположить, что мировая премьера хардкорного Ford Everest состоится в течение этого года.