Раскрыты автомобили, которыми больше всего недовольны их владельцы

Покупая подержанный автомобиль многие желают, чтобы он был идеальным – многофункциональным, экономичным и, самое главное, работать, как положено. Но этим критериям соответствуют далеко не все машины. Авторитетное издание «Consumer Reports» провело опрос, в котором выслушало недовольных своей покупкой автовладельцев. И его результаты оказались во многом неожиданными.

В исследовании рассматривался так называемый индекс удовлетворенности покупателей. Чем ниже оказывался процент, тем меньше людей купили бы себе точно такой же автомобиль снова. В антирейтинг вошло немало моделей, которые очень популярны, в том числе и России.

На десятом месте расположился Nissan Altima. Только 48% опрошенных владельцев этого седана заявили, что приобрели бы его еще раз. 1% уступила ему еще одна 4-дверка – Volkswagen Jetta, а также схожий по формату Kia Forte.

Седьмая позиция досталась Mercedes-Benz C-Class – всего 46% обладателей этой модели заявили, что купили бы эту машину снова. Тогда как шестое место зарезервировал за собой кроссовер Kia Seltos с результатом в 45%.

С пятого по второе места по убыванию расположились: Nissan Kicks (44%), Kia Sorento Hybrid (42%), Nissan Sentra (39%) и Volkswagen Taos (38%).

Что касается автомобиля, который владельцы категорически отказываются покупать еще раз, то им оказался японский кроссовер Infiniti QX50. В опросе о желании приобрести машину второй раз заявили всего 25% ее обладателей, что является худшим показателем среди всех других вариантов.