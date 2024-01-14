Автомобили этих 12 брендов ломаются в два раза чаще остальных

Непредвзятое отношение к репутации бренда – важное качество, которое позволяет купить отличный автомобиль с точки зрения внешнего вида, производительности и, что не менее важно, надежности. Ежегодно авторитетное агенство «CR» составляет список как из лучших, так и худших марок в категории беспроблемной эксплуатации.

На этот раз авторы таких исследований выбрали 12 марок, машины которых ломаются в два раза чаще, чем среднестатистический автомобиль, а также подсчитали годовые затраты на их ремонт.

Примечательно, но в итоговый список вошло немало премиальных автопроизводителей, а большая часть шорт-листа оказалась занята американскими брендами.

12 – Audi

Прогнозируемая надежность: 43 балла;

Средняя годовая стоимость ремонта: 987 долларов (87 тысяч рублей);

11 – Chevrolet

Прогнозируемая оценка надежности: 43 балла;

Средняя годовая цена ремонта: 649 долларов (57 тысяч рублей);

10 – Dodge

Прогнозируемая оценка надежности: 42 баллов;

Средняя годовая стоимость ремонта: 634 доллара (55 тысяч рублей);

9 – Ford

Прогнозируемая оценка надежности: 40 баллов;

Средняя годовая цена ремонта: 775 долларов (68 тысяч рублей);

8 – Lincoln

Прогнозируемая оценка надежности: 38 баллов;

Средняя годовая стоимость ремонта: 879 долларов (77 тысяч рублей);

7 – GMC

Прогнозируемая оценка надежности: 36 баллов;

Средняя годовая цена ремонта: 744 доллара (65 тысяч рублей);

6 – Volvo

Прогнозируемая оценка надежности: 28 баллов;

Средняя годовая стоимость ремонта: 769 доллара (67 тысяч рублей);

5 – Jeep

Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;

Средняя годовая цена ремонта: 634 доллара (55 тысяч рублей);

4 – Volkswagen

Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;

Средняя годовая стоимость ремонта: 676 долларов (60 тысяч рублей);

3 – Rivian

Прогнозируемая оценка надежности: 24 балла;

Средняя годовая цена ремонта: неизвестна;

2 – Mercedes-Benz

Прогнозируемая оценка надежности: 23 балла;

Средняя годовая стоимость ремонта: 908 долларов (80 тысяч рублей);

1 – Chrysler

Прогнозируемая оценка надежности: 18 баллов;

Средняя годовая цена ремонта: 608 долларов (53 тысячи рублей).