Автомобили этих 12 брендов ломаются в два раза чаще остальных

Непредвзятое отношение к репутации бренда – важное качество, которое позволяет купить отличный автомобиль с точки зрения внешнего вида, производительности и, что не менее важно, надежности. Ежегодно авторитетное агенство «CR» составляет список как из лучших, так и худших марок в категории беспроблемной эксплуатации.
На этот раз авторы таких исследований выбрали 12 марок, машины которых ломаются в два раза чаще, чем среднестатистический автомобиль, а также подсчитали годовые затраты на их ремонт.
Примечательно, но в итоговый список вошло немало премиальных автопроизводителей, а большая часть шорт-листа оказалась занята американскими брендами.
12 – Audi
Прогнозируемая надежность: 43 балла;
Средняя годовая стоимость ремонта: 987 долларов (87 тысяч рублей);
11 – Chevrolet
Прогнозируемая оценка надежности: 43 балла;
Средняя годовая цена ремонта: 649 долларов (57 тысяч рублей);
10 – Dodge
Прогнозируемая оценка надежности: 42 баллов;
Средняя годовая стоимость ремонта: 634 доллара (55 тысяч рублей);
9 – Ford
Прогнозируемая оценка надежности: 40 баллов;
Средняя годовая цена ремонта: 775 долларов (68 тысяч рублей);
8 – Lincoln
Прогнозируемая оценка надежности: 38 баллов;
Средняя годовая стоимость ремонта: 879 долларов (77 тысяч рублей);
7 – GMC
Прогнозируемая оценка надежности: 36 баллов;
Средняя годовая цена ремонта: 744 доллара (65 тысяч рублей);
6 – Volvo
Прогнозируемая оценка надежности: 28 баллов;
Средняя годовая стоимость ремонта: 769 доллара (67 тысяч рублей);
5 – Jeep
Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;
Средняя годовая цена ремонта: 634 доллара (55 тысяч рублей);
4 – Volkswagen
Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;
Средняя годовая стоимость ремонта: 676 долларов (60 тысяч рублей);
3 – Rivian
Прогнозируемая оценка надежности: 24 балла;
Средняя годовая цена ремонта: неизвестна;
2 – Mercedes-Benz
Прогнозируемая оценка надежности: 23 балла;
Средняя годовая стоимость ремонта: 908 долларов (80 тысяч рублей);
1 – Chrysler
Прогнозируемая оценка надежности: 18 баллов;
Средняя годовая цена ремонта: 608 долларов (53 тысячи рублей).