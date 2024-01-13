Американцы назвали самые надежные автомобили, которые нужно покупать в 2024 году

Независимо от того, ищите ли вы новый, либо покупаете подержанный автомобиль, его надежность является главным приоритетном для многих, ведь позволяет существенно сэкономить в долгосрочной перспективе.

Разобраться какие машины можно назвать безотказными, а значит наиболее выгодными для владения решили журналисты американского финансового издания «Bankrate», составившие список из 9 самых крепких моделей в своих сегментах, которые советуют покупать в 2024 году.

Самым надежным компактным автомобилем оказался Kia Forte, известный в России под именем Cerato. В категории среднеразмерных машин с самым высоким рейтингом надежности первенствовала еще одна 4-дверка корейской марки – Kia K5, а самым крепким маленьким кроссовером оказался Toyota C-HR.

В сегменте компактных кроссоверов с лучшей надежностью победа досталась Kia Sportage, тогда как лучшим с точки зрения беспроблемной эксплуатации в списке среднеразмерных «паркетников» стал Chevrolet Blazer.

Наиболее безотказным большим кроссовером американцы назвали Chevrolet Tahoe, а лучшим по этому показателю минивэном оказался Toyota Sienna.

В номинации «самые надежные пикапы среднего размера» первое место досталось Toyota Tacoma. В то время как в категории больших утилитарников золото забрал местный GMC Sierra.