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Недорогие и надежные автомобили, которые прослужат вечно – найдите свой 

Они не испугают ни бухгалтера, ни механика 

Текст: Алексей Шмидт
самые надежные автомобили

В современном мире найти автомобили, которые будут одновременно не сильно дорогими и при этом надежными, непросто. К примеру те же Toyota Land Cruiser и Lexus GX считаются неубиваемыми, но ни один из этих внедорожников нельзя назвать дешевым.

Редакция издания «CarBuzz» собрала список из десяти недорогих автомобилей, который смогут прослужить своему владельцу верой и правдой много лет, не ударив по карману. 

Toyota Corolla

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Образец автомобильной надежности. Актуальное поколение этой модели существует с 2018 года и не перегружено большим количеством технологий, которые могут выйти для машины боком. Кроме того, с 2021 по 2024 годы «Короллы» попадали под отзыв всего несколько раз, да и то исключительно из-за подушек безопасности.

Toyota RAV4

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Гораздо более дорогой автомобиль, но все еще один из самых надежных в линейке Toyota. И хотя его интерьер не такой качественный, как у конкурента Mazda CX-5, он неплохо справляется с длительной эксплуатацией. 

Honda Civic

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Выдающийся рейтинг с точки зрения безотказности, а также блестящее качество сборки и невысокая стартовая цена расположили эту знаменитую модель «Хонды» на третьем месте рейтинга. 

Honda CR-V

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Согласно исследованию авторитетного агенства «iSeeCars», CR-V является одним из немногих компактных автомобилей, который обладает очень высокими шансами проехать около полумиллиона километров. Заслуженная четвертая позиция.

Kia Forte (Cerato)

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Многие считают, что класс компактных седанов мертв, но это не совсем так. Forte доказывает, что такие машины все еще могут пользоваться спросом, а его качество и надежность, оцененные в 87 баллов из 100, ставят машину даже выше в сегменте, чем Civic и Corolla. 

Kia Soul

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Необычный субкомпактный кроссовер может понравиться владельцу почти во всем, в том числе с точки зрения цены, вместительности и безотказности. Рейтинг надежности и качества этой модели составляет те же 87 баллов из 100, что и в случае с Forte.

Subaru Crosstrek

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Существует немало надежных моделей Subaru, но именно Crosstrek является одной из самых доступных и беспроблемных. Последний показатель располагает ее в первой десятке рейтинга самых безотказных машин (83 балла из 100 по версии J.D.Power и 4,5 балла из 5 по мнению RepairPal соответственно).

Hyundai Accent (Solaris)

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Корейский субокомпактный седан, который долгое время продавали в России под именем Solaris, зарекомендовал себя как не только доступный, но еще и супернадежный автомобиль, что подтверждает оценка 87 баллов из 100. И всё благодаря его простым атмосферным моторам, которые обладают низкими эксплуатационными расходами и крепкой конструкцией. 

Mazda MX-5 Miata

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В спортивных автомобилях, как правило, главным приоритетом является совсем не стоимость и надежность, а скорость, но эта Mazda полностью рушит это мнение не только своей ценой, но и образцовой безотказностью.

Единственный отзыв машины случился в 2019 году и затрагивал программное обеспечение ее автоматической трансмиссии, так что лучшим вариантом будет выбор классической «механики».

Nissan Frontier (Navara)

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Один из самых неубиваемых автомобилей Nissan, который способен выдерживать годы жестокой эксплуатации, в новом поколении сохранил все свои качества. Последняя оценка его надежности составила блестящие 87 баллов из 100 возможных, что позволило машине войти в десятку недорогих и надежных автомобилей, которые способны прослужить вечно. 

Дополнительный список (недешевые, но при этом максимально безотказные автомобили):

  • Toyota 4Runner
  • Toyota Tundra
  • Toyota Avalon
  • Toyota Land Cruiser
  • Honda Accord
  • Hyundai Elantra
  • Ford F-250/F-350 Super Duty
  • Chevrolet Silverado 2500HD
  • Ram 2500
  • Acura MDX
  • Lexus LS
  • Toyota Camry
  • Toyota Tacoma
  • Toyota Sequoia
  • Subaru Outback
  • Honda Ridgeline.
Источник:CarBuzz

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