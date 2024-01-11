Недорогие и надежные автомобили, которые прослужат вечно – найдите свой 

В современном мире найти автомобили, которые будут одновременно не сильно дорогими и при этом надежными, непросто. К примеру те же Toyota Land Cruiser и Lexus GX считаются неубиваемыми, но ни один из этих внедорожников нельзя назвать дешевым.

Редакция издания «CarBuzz» собрала список из десяти недорогих автомобилей, который смогут прослужить своему владельцу верой и правдой много лет, не ударив по карману.

Toyota Corolla

Образец автомобильной надежности. Актуальное поколение этой модели существует с 2018 года и не перегружено большим количеством технологий, которые могут выйти для машины боком. Кроме того, с 2021 по 2024 годы «Короллы» попадали под отзыв всего несколько раз, да и то исключительно из-за подушек безопасности.

Toyota RAV4

Гораздо более дорогой автомобиль, но все еще один из самых надежных в линейке Toyota. И хотя его интерьер не такой качественный, как у конкурента Mazda CX-5, он неплохо справляется с длительной эксплуатацией.

Honda Civic

Выдающийся рейтинг с точки зрения безотказности, а также блестящее качество сборки и невысокая стартовая цена расположили эту знаменитую модель «Хонды» на третьем месте рейтинга.

Honda CR-V

Согласно исследованию авторитетного агенства «iSeeCars», CR-V является одним из немногих компактных автомобилей, который обладает очень высокими шансами проехать около полумиллиона километров. Заслуженная четвертая позиция.

Kia Forte (Cerato)

Многие считают, что класс компактных седанов мертв, но это не совсем так. Forte доказывает, что такие машины все еще могут пользоваться спросом, а его качество и надежность, оцененные в 87 баллов из 100, ставят машину даже выше в сегменте, чем Civic и Corolla.

Kia Soul

Необычный субкомпактный кроссовер может понравиться владельцу почти во всем, в том числе с точки зрения цены, вместительности и безотказности. Рейтинг надежности и качества этой модели составляет те же 87 баллов из 100, что и в случае с Forte.

Subaru Crosstrek

Существует немало надежных моделей Subaru, но именно Crosstrek является одной из самых доступных и беспроблемных. Последний показатель располагает ее в первой десятке рейтинга самых безотказных машин (83 балла из 100 по версии J.D.Power и 4,5 балла из 5 по мнению RepairPal соответственно).

Hyundai Accent (Solaris)

Корейский субокомпактный седан, который долгое время продавали в России под именем Solaris, зарекомендовал себя как не только доступный, но еще и супернадежный автомобиль, что подтверждает оценка 87 баллов из 100. И всё благодаря его простым атмосферным моторам, которые обладают низкими эксплуатационными расходами и крепкой конструкцией.

Mazda MX-5 Miata

В спортивных автомобилях, как правило, главным приоритетом является совсем не стоимость и надежность, а скорость, но эта Mazda полностью рушит это мнение не только своей ценой, но и образцовой безотказностью.

Единственный отзыв машины случился в 2019 году и затрагивал программное обеспечение ее автоматической трансмиссии, так что лучшим вариантом будет выбор классической «механики».

Nissan Frontier (Navara)

Один из самых неубиваемых автомобилей Nissan, который способен выдерживать годы жестокой эксплуатации, в новом поколении сохранил все свои качества. Последняя оценка его надежности составила блестящие 87 баллов из 100 возможных, что позволило машине войти в десятку недорогих и надежных автомобилей, которые способны прослужить вечно.

Дополнительный список (недешевые, но при этом максимально безотказные автомобили):