Новую Hyundai Creta впервые сфотографировали в естественной среде обитания

Несколько дней назад Hyundai начал дразнить поклонников кроссовера Creta тизерными изображениями обновленной версии этой модели. Тогда же были обозначены сроки официальной премьеры бестселлера – 16 января. Но удержать интригу до этой даты корейцам не удалось. Реформенную машину сфотографировали без камуфляжа на одной из парковок в Индии.

Судя по сделанным снимкам, главной особенностью модернизированной «Креты» станет более брутальный дизайн, чем был у ее предшественницы.

Автомобилю достанется перекроенная передняя часть кузова, где появится другая радиаторная решетка, прямоугольные светодиодные фары с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, обновленный передний бампер с контрастным серебристым оттенком и увеличенные искусственные защитные пластины.

Боковой профиль машины сохранит сходство с дорестайлинговым кроссовером, но будет украшен новыми 2-цветными легкосплавными колесными дисками.

Что касается кормы, то она претерпит изменения за счет новых светодиодных фонарей, соединенных широкой световой полосой, а также 3-D логотипа Hyundai и другого бампера.

Ранее в Сети появился тизер салона новой Creta, где обнаружился цифровой блок управления климат-контролем, сдвоенные экраны мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, новый руль, а также пересмотренный дизайн и конструкция воздуховодов.

Ожидается, что технически машина не изменится и в зависимости от рынка будет предлагаться как с бензиновыми, так и дизельными моторами, агрегатированными механической, автоматической и роботизированной коробками передач.

Первым местом, где стартуют продажи обновленной Creta, станет Индия, после которой машина появится других странах.