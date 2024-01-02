В Сеть утекли фото новой Hyundai Creta: она будет брутальной и суперсовременной

Hyundai во всю готовится к одной из главных для себя премьер наступившего года – дебюту обновленного кроссовера Creta. Машину обещают показать уже 16 января, а пока в Сеть утекают все новые подробности грядущего рестайлинга одного из самых популярных SUV на планете.

Накануне в интернет оказались слиты изображения, демонстрирующие экстерьер и интерьер автомобиля. На картинках кроссовер запечатлен спереди и сзади, а также внутри, демонстрируя существенные перемены по сравнению с актуальной моделью.

Как видно на тизере салона, интерьер новой Creta приобретёт суперсовременный вид. Передняя панель кроссовера получит совершенно иной дизайн с двумя 10,25-дюймовыми экранами, объединяющими в себе дисплеи мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов.

Полностью изменится формат дефлекторов обдува – отныне они будут встроены в глянцевую черную горизонтальную полосу на «торпедо», а блок управления климат-контролем впервые станет сенсорным.

Внешние изменения машины сведутся к появлению у нее другого «лица» с новыми вертикальными блоками фар, а также светодиодными дневными ходовыми огнями, иной радиаторной решеткой и оквадраченным бампером.

Сзади машине достанется собственный блок сквозных светодиодных фонарей, проходящий через всю переделанную на новый лад крышку багажника.

Первым рынком для новинки станет Индия, где к текущей линейке двигателей, состоящей из 1,5-литрового бензинового и дизельного мотора присоединится еще один полуторалитровый ДВС, но с турбонаддувом. Он придет на смену 1,4-литрового «наддувного» агрегата. Привод, как и прежде, будет передним или полным.