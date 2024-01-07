Toyota представит в течение ближайших 18 месяцев сразу 3 новых кроссовера

Японский автопроизводитель Toyota продолжает расширять линейку автомобилей сегмента SUV, который является наиболее популярным на мировом рынке. Согласно новым планам, вскоре гамма кроссоверов компании пополнится сразу тремя новыми моделями, предназначенными для азиатских стран. Причем некоторые из них будут созданы в кооперации с маркой Suzuki.

По информации издания «Autocar», первым на рынок выйдет кроссовер, являющийся аналогом Suzuki Fronx. Его появление ожидается в течение этого года.

Сегодня этот кроссовер, выпускаемый Suzuki, считается чуть ли не самым доступным купеобразным SUV в мире с ценой при пересчете на российскую валюту около 700 тысяч рублей.

Что касается 2025-го, то в следующем году состоится дебют 3-рядного вседорожника, основанного на платформе модели Hyryder, а затем будет представлен еще один новый «паркетник», который построят на архитектуре Corolla Cross (популярная «тележка» TNGA-C).

Сегодня модельный ряд компании Toyota в сегменте SUV на азиатских рынках состоит из таких моделей как Glanza, Rumion, Innova Crysta, Innova Hycross, Fortuner, а также минивэна Vellfire, часть из которых используют одинаковую с Suzuki платформу.

Впрочем, кооперация между Toyota и Suzuki в последние годы совсем не значит, что компании перестали конкурировать между собой. Недавно в прессу утекли подробности небольшого скандала, связанного с моделями Jimny и Swift.

Toyota попыталась приобрести права на культовые внедорожник и хэтчбек Suzuki, чтобы впоследствие создать их клонов под собственным брендом, но получила от японских партнеров решительный отказ.