Совершенно новый Nissan Skyline может остаться седаном: первые изображения

В конце 2022 года стало известно о намерении компании Nissan возродить модель Skyline, но не в виде седана, а кроссовера. В этом кузове машину уже продавали в период с 2009 по 2016 год. А теперь из Японии пришли сведения о том, что помимо SUV-варианта это легендарное имя достанется еще и 4-дверному фастбэку.

Информацию об этом опубликовали журналисты портала «BestCarWeb», известные своими инсайдами из автомобильной среды «страны восходящего солнца».

Их источник утверждает, что представленный в октябре 2023 года концепт-кар Infiniti, получивший название Vision Qe (коллаж выше), станет предвестником машины, которую в Японии будут продавать под названием Nissan Skyline.

Первые рендерные изображения автомобиля уже готовы и демонстрируют возможный дизайн такого фастбэка. Судя по ним, у новинку ждет точно такой же кузов, который все видели на премьере шоу-кара Vision Qe, но с рядом доработок, характерных для серийных машин.

В первую очередь речь идет о более традиционной головной оптике, а также наличии как таковых дверей, хоть и с потайными ручками.

Корму нового Skyline попытаются сделать ближе к оригиналу и добавят ей раздвоенные задние фонари, объединенные светодиодной полосой.

Длина автомобиля должна составить 4900 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1400 мм, а размер колесной базы оказаться равным 2900 мм. Технических подробностей о машине пока нет, но известно, что она будет исключительно электрической.

Премьера фастбэка запланирована на 2025 год.