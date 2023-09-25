Новый Nissan Skyline может шокировать поклонников этой модели

Знаменитое название Nissan Skyline вскоре переживет перерождение, вместе с которым этот автомобиль кардинально изменит не только форм-фактор, но и техническую составляющую. По крайней мере так считают японские СМИ, выяснившие очередные подробности об этом проекте.

По информации «BestCarWeb», в новом поколении культовый автомобиль Nissan превратится из седана в кроссовер, да еще и полностью электрический.

Сведения, попавшие в распоряжение японской прессы, журналисты сопроводили первыми рендерными изображениями такого автомобиля, отметив, что его построят на платформе уже продающегося полностью «батарейного» SUV – Nissan Ariya.

Судя по компьютерной визуализации, за «спортивную» составляющую в полностью преобразившимся «Скайлайн» будет отвечать «молодежный» кузов кросс-купе. Машина также получит множество дизайнерских особенностей, роднящих ее с соплатформенной Ariya.

Авторы статьи в японских СМИ называют эту новость шокирующей для фанатов Skyline, но вполне логичной для самого автопроизводителя, который постепенно переводит все свои модели на электрическую тягу, а также стремится к расширению собственной линейки кроссоверов.

Предполагается, что новый Skyline расположится в линейке SUV Nissan на ступеньку Ariya, а значит получит более крупные габариты и увеличенную мощность двигателя, который в случае с соплатформенным «паркетником» выдает 394 лошадиные силы.